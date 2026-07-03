Ο Μαρινάκης «βλέπει» φοιτητές πίσω από την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Και τα τρικάκια τρομοκρατία είναι»

Σε μία πανδαισία ενδιαφερόντων συνειρμών προέβη σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, συνδέοντας τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με το φοιτητικό κίνημα, και την...κατάληψη στα προσφυγικά.

Μιλώντας στο Actoin 24, o κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, και όχι μόνο όταν έχουμε το πιο τραγικό γεγονός μιας δολοφονίας ενός ανθρώπου, είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Και ειδικά όσοι έχουμε περάσει από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, πρέπει να τα λέμε ακόμα περισσότερο. Αυτοί είναι οι γνωστοί - άγνωστοι που κατά καιρούς έχουμε ακούσει, ''τα παιδιά'' που άλλες φορές έχουμε ακούσει, οι ''ακτιβιστές'' που άλλες φορές τους έχουμε ακούσει».

Μαρινάκης για Θεσσαλονίκη: «Από τις σχολές πάνε στις δολοφονίες»

«Aυτοί που κάνουν ''παρεμβάσεις'', όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία έχει ανεχθεί η μεταπολιτευτική Ελλάδα, που ξεκινάνε και κλιμακώνονται, δηλαδή ξεκινάνε από μια επίθεση σε συμφοιτητές τους, οι επιθέσεις μετά κλιμακώνονται και γίνονται με ρόπαλα, μετά ανοίγουν κεφάλια, μετά μπορεί να βγαίνουν στους δρόμους και να καίνε κάδους και αυτοκίνητα, και στο τέλος της ημέρας δολοφονούν.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης: Συνολικό «reset» και βέλη κατά Τσίπρα και Αριστεράς με φόντο τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Και η χώρα αυτή, το πολιτικό σύστημα αυτό, και δυστυχώς μηδενός εξαιρουμένου ως προς τις κυβερνήσεις- με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις τα προηγούμενα χρόνια από τη δική μας παράταξη- είτε τους υπέθαλπε, ξεκάθαρα, μέχρι και κάποιοι πήγαιναν και μάρτυρες υπεράσπισης σε εγκληματίες και σε δολοφόνους, είτε τους έκλεινε το μάτι, είτε έλεγε ''εντάξει μωρέ, ακτιβισμό έκαναν, μια κατάληψη έκαναν''… είναι κατηγοριοποιήσεις, ο χώρος της Αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή και τους υπέθαλπε και κάποιες φορές ο δικός μας χώρος φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά του.

Για παράδειγμα, για 45 χρόνια το βασικό ορμητήριο όλων αυτών, γιατί ξέρετε το να κρυβόμαστε τι προσφέρει; Να έχουμε σε πέντε μήνες, σε 10 μήνες την επόμενη Βάγια Νέστορα. Αυτό προσφέρει.

Ποιο ήταν το ορμητήριο όλων αυτών για πάρα πολλά χρόνια, για 45 χρόνια μεταπολιτευτικά, από το 1974 μέχρι το 2019; Τα πανεπιστήμια. Ήμουν νιός και γέρασα. Έφτασα 38, έχω αποφοιτήσει από το 2010, αυτό θέλω να πω».

Μαρινάκης: «Τα τρικάκια είναι τρομοκρατία»

«Για 45 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις ανέχονταν μια παράνομη πράξη που λέγεται ''κατάληψη'' να υπάρχει, να υφίσταται στο όνομα μιας απόφασης μιας γενικής συνέλευσης.

Έπαιρναν λοιπόν μια απόφαση για μια κατάληψη έμπαιναν μέσα και αυτοί, γεμίζαν με μολότοφ και οτιδήποτε άλλο τα πανεπιστήμια και ειδικά των Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εξέδραμαν τα ''παιδιά'', όπως τα λέγαμε.

Ήρθε λοιπόν μια Κυβέρνηση, έσπασε τις καταλήψεις, βασικά επέβαλε το νόμο, κατήργησε το άσυλο ανομίας και το έφερε στην πραγματική του έννοια, και τα ''παιδιά'' αυτά, φοβερό πράγμα, ξεβολεύτηκαν. Εγώ όμως δεν θα κρύψω τα λόγια μου.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση MEGA: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - Ποιο κόμμα «τροφοδοτεί» την ΕΛΑΣ, η τάση για Σαμαρά

Δεν αρκεί που εκκενώσαμε τις καταλήψεις. Πολύ σημαντικό. Πρέπει όλοι αυτοί να βρεθούν, γιατί ακόμα και ένα τρικάκι που πετάει κάποιος, δηλαδή χαρτάκι στο σπίτι κάποιου, τρομοκρατεί αφάνταστα το παιδί του, τη γυναίκα του και τους γείτονές του».

«Εγώ πιστεύω πολύ και στην πολιτική, στην ατομική ευθύνη. Εγώ αναφέρομαι σε όλους όσοι δεν λένε το μήλο - μήλο και το πορτοκάλι – πορτοκάλι, δηλαδή, όποιος νομιμοποιεί ή έστω κάνει ότι δεν βλέπει την επίθεση στο σπίτι κάποιου, ακόμα και με τρικάκι, όχι μόνο με εκρηκτικό μηχανισμό, που έχουν έρθει και στο δικό μου σπίτι και σε πολλούς συναδέλφους σας.

Και όχι μόνο πολιτικούς, και δημοσιογράφους και πολίτες που δεν τους αρέσει, όποιος μιλάει για ακτιβισμό, για κάποια έστω και ήπια παράνομη πράξη, όποιος πάει και κάνει συναυλία για να υπερασπιστεί ακροαριστερούς που κάνανε κατάληψη στα Προσφυγικά, όποιος δηλαδή κάνει το μαύρο - άσπρο για τις ιδεοληψίες του, έχει- προσέξτε- όχι ποινικά, εγώ δεν θα κατηγορήσω για δολοφόνους ανθρώπους που δεν είναι δολοφόνοι.

Δολοφόνοι είναι αυτοί που πήγαν και βάλαν τα γκαζάκια, τον εκρηκτικό μηχανισμό και όσοι τους έδωσαν εντολή. Άλλο πράγμα το ποινικό σκέλος, άλλο πράγμα η πολιτική συζήτηση. Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας, ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη».

=