Νέα Φιλαδέλφεια: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που ξυλοκόπησε παιδί στο φάσμα του αυτισμού

Σε κελί θα περάσει τις επόμενες ημέρες, κατόπιν προφυλάκισης, ο 25χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε βάναυσα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου, σε πανηγύρι κεντρικής πλατείας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στην απολογία του φέρεται να ζήτησε εμφατικά συγγνώμη για την πράξη του, λέγοντας στον ανακριτή «Ντρέπομαι για αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου.

Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι. Ζητάω συγγνώμη. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Δηλώνω ότι θα συμπαρασταθώ ηθικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου». Η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Νέα Φιλαδέλφεια: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή

Μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται το παιδί της, η μητέρα περιγράφει με ανατριχιαστικό τρόπο τα τραύματα που υπέστη ο 17χρονος. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά:

«Έχει σπάσει όλη την άνω γνάθο και το κόκκαλο στο μάτι. Πίσω έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Η κόρη μου έχει σπασμένη μύτη».

Αναφερόμενη στο πώς ξεκίνησε το βίαιο περιστατικό, η ίδια τόνισε πως όλα συνέβησαν για μια ασήμαντη αφορμή:

«Από ένα σπρώξιμο ξεκίνησαν όλα. Εκείνη την ώρα τραγουδούσε η κυρία Ζευγαρά. Ένα απλό σπρώξιμο. Η κοπέλα χαστούκισε τη μεγάλη μου κόρη, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει.

Της δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής, της σπάει τη μύτη. Φωνάζει ο μικρός. Του λένε: Πήγαινε φώναξε τη μαμά. Την ώρα που φεύγει το παιδί τον κυνηγάει, του ρίχνει τη μπουνιά από πίσω και του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο.

Ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, έτσι; Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος και ο πιτσιρικάς είναι 1,63. Φορούσε και γυαλιά. Του έσπασε τα γυαλιά, του έσπασε τη γνάθο όλη τη δεξιά, θα μπουν λάμες, και στο μάτι του το δεξί από πάνω».