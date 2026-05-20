Νέα προβλήματα στο μετρό: Εκκενώθηκε συρμός στο Νομισματοκοπείο

Νέο πρόβλημα παρουσιάστηκε στη γραμμή 3 του μετρό, το απόγευμα της Τετάρτης (20/5), καθώς για μία ακόμα φορά οι επιβάτες κλήθηκαν να αποβιβαστούν από συρμό, στον οποίο έσβησαν τα φώτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Νομισματοκοπείο». Αρχικά οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι το δρομολόγιο θα καθυστερήσει λόγω βλάβης και ότι τα φώτα θα μείνουν κλειστά.
Ωστόσο ζητήθηκε η αποβίβασή τους λίγο μετά και τελικά ο συρμός αποσύρθηκε, ενώ επιβάτες ανέφεραν ότι ήδη περίμεναν για αρκετά λεπτά στην αποβάθρα.
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στα τέλη Απριλίου, όταν ακινητοποιήθηκε συρμός της γραμμής 3 στον σταθμό «Κορυδαλλός».
