Νέα Σμύρνη: Ο 48χρονος είχε δώσει σημάδια σε συγγενείς - Η ύποπτη συμπεριφορά του πριν τη γυναικοκτονία

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες γεννούν ερωτηματικά για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του 48χρονου, τις ημέρες πριν της στυγνή γυναικοκτονία που διέπραξε στη Νέα Σμύρνη, πυροβολώντας και σκοτώνοντας την 45χρονη πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν ενδείξεις ότι ο 48χρονος παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις της 45χρονης, ενώ φέρεται να είχε διατυπώσει και απειλές εναντίον της λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία συγγενικού προσώπου της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, όπου βρισκόταν η γυναίκα, εμφανιζόταν ξαφνικά και ο πρώην σύντροφός της, δημιουργώντας την εικόνα μιας συνεχούς παρακολούθησης.

Νέα Σμύρνη - Το stalking στη 45χρονη

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 48χρονος φέρεται να είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία στην οποία απεικονιζόταν να κρατά όπλο και να το στρέφει στο κεφάλι του, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει.

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Ο 48χρονος φέρεται επίσης να επιχείρησε να προσεγγίσει τον αδελφό της 45χρονης. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να τον συναντήσει, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην προσωπική τους σχέση, και τον παρότρυνε να αφήσει πίσω του την υπόθεση.

Νέα Σμύρνη - Έδινε σημάδια

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και οι μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον του 48χρονου. Ο άνδρας φέρεται να είχε ενημερώσει τόσο την κόρη του όσο και τη σύζυγό του ότι ετοίμαζε να κάνει «κάτι μεγάλο», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ξεκάθαρα το σχέδιό του.

Μάλιστα, φέρεται να είπε στην κόρη του ότι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες να μην τον έβλεπε πλέον δίπλα της. Παράλληλα, στη σύζυγό του φέρεται να έδωσε κάποια χρήματα, λέγοντάς της ότι ήταν όλα όσα είχε εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του, ενώ την παρότρυνε να προσέχει το παιδί τους σε περίπτωση που εκείνος απουσίαζε.

Η σύζυγός του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο ο άνδρας της προχωρούσε σε αυτές τις κινήσεις.

Κάποια στιγμή μάλιστα τον είδε να κλαίει, να φεύγει από το σπίτι και να επιστρέφει αργότερα, έχοντας περάσει τη νύχτα εκτός της οικογενειακής εστίας. Δεν της αποκάλυπτε ούτε πού πήγαινε ούτε τι ακριβώς έκανε. Το περιστατικό αυτό φέρεται να σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από τη στυγνή γυναικοκτονία.

Στο κάδρο του εγκλήματος προσθέτει και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του σκηνικού που αντίκρισε λίγο αργότερα και περιέγραψε στις αρχές τον τρόπο με τον οποίο ήταν τοποθετημένα τα σώματα των δύο νεκρών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όπλο που είχε στην κατοχή του ο 48χρονος φέρεται να συνδέεται με τις αλβανικές αστυνομικές αρχές. Οι αρχές εξετάζουν την προέλευσή του και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στα χέρια του.

Τώρα, αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.