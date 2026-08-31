Νέα τροπή στο έγκλημα στη Σύρο δίνει ο πατέρας της διασώστριας: «Ήθελε να της κλείσει το στόμα»

Ο πατέρας της διασώστριας που έπεσε νεκρή μετά την εισβολή της σε σπίτι στη Σύρο - για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί - δίνει νέα τροπή στην υπόθεση αναφέροντας πως ο 42χρονος κατηγορούμενος «ήθελε να κλείσει το στόμα» του παιδιού του, ενώ ισχυρίζεται πως το παιδί της νεκρής φοβόταν τον δράστη.

«1000% δεν είναι άμυνα. Είναι επίθεση και ήθελε να της κλείσει το στόμα. Κάτι ήξερε το παιδί μου» είπε, μιλώντας στο Mega.

Όπως ισχυρίστηκε, στο βίντεο από τη στιγμή που κυνηγάει και μαχαιρώνει την κόρη του «ακούγεται να λέει τώρα μωρή κ*** θα σε τελειώσω».

Και ο ίδιος δεν μπόρεσε να απαντήσει στο γιατί βρέθηκε η 41χρονη στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά εκτίμησε ότι κάτι μπορεί να είχε γίνει με τα παιδιά τους, που έκαναν παρέα.

«Κάποιο παιδί ίσως να πείραξε, μάλλον την εγγονή μου, εκείνη έκανε παρέα με τις κόρες του. Τελευταία έλεγε το παιδί ότι τον φοβάται. (...) Δεν μπορούμε να πούμε γιατί τον φοβόταν, ο ψυχολόγος θα το ανακαλύψει» είπε στο ίδιο πλαίσιο.

Τέλος, ο ίδιος διέψευσε πως η κόρη του βρισκόταν στη Σύρο κατά τη διάρκεια της κλοπής που είχε γίνει στο σπίτι του ζευγαριού λίγο διάστημα πριν από τον φόνο.