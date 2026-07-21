Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε μετά το περιστατικό της σύγκρουσης των δύο επιβατηγών πλοίων στη Σούδα.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης το ατύχημα συνέβη ανάμεσα στο πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Iωσήφ Κ.Όλα συνέβησαν την ώρα που το ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 95 φορτηγά και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ έμπαινε στο λιμάνι.

Βίντεο, που εξασφάλισε το Mega, δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων. Μάλστα. οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκκωφαντικό ήχο κατά τη σύγκρουση ενώ μετά ακούγονται οι σειρήνες.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για το περιστατικό και έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ.

Βασίλης Κικίλιας για Σούδα: «Σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν κυρώσεις»

Τις ενέργειες που δρομολογούνται μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας επιβεβαίωσε με δήλωσή του και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρει: «Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».