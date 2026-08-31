Νέοι ψεκασμοί για τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Χαλάνδρι - «Οχυρώνονται» οι Δήμοι της Αττικής

«Οχυρώνονται» οι Δήμοι της Αττικής απέναντι στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, εντείνοντας τις επιχειρήσεις καταπολέμησης των κουνουπιών σε περιοχές με στάσιμα νερά και αυξημένο κίνδυνο λιμναζόντων υδάτων.

Σε συνέχεια των δράσεων που πραγματοποιούνται, εξειδικευμένα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν σήμερα σε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις στον Παπάγου, καθώς και κατά μήκος του ρέματος Χαλανδρίου. Οι νέες εικόνες καταγράφουν τις επιχειρήσεις των συνεργείων σε κομβικά σημεία με πυκνή βλάστηση και τρεχούμενα ή λιμνάζοντα νερά, τα οποία αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Η κλιμάκωση των προληπτικών δράσεων κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα αυξάνονται σημαντικά, με την Αττική να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του επιδημιολογικού βάρους.

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, ενώ υπενθυμίζουν στους πολίτες τη σημασία της ατομικής προστασίας και της τακτικής αποστράγγισης στάσιμων νερών από κήπους και μπαλκόνια.