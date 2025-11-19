Το βράδυ του περιστατικού, όλα ξεκίνησαν έξω από ένα γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο.

Ο 58χρονος οδηγός είχε λογομαχία με τον 29χρονο και την παρέα του. Νιώθοντας απειλή, έκανε χρήση σπρέι για να τους απομακρύνει.

Με πληροφορίες από το action 24, αντί να λήξει εκεί η ένταση, ακολούθησε μια καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και κατέληξε σε αδιέξοδο στην οδό Σουλιέ.

Εκεί, ο 29χρονος με το παρατσούκλι «Eagle» επιτέθηκε με μανία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, χτυπούσε «σαν κομπρεσέρ» το χέρι του, ενώ άρπαξε το κεφάλι του θύματος από τον αυχένα και το χτύπησε επανειλημμένα πάνω στο τιμόνι.

Η νεκροψία κατέδειξε κακώσεις στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και πνευμονικό οίδημα.

Πολεμικές τέχνες και «επαγγελματικά χτυπήματα»

Ο δράστης δεν ήταν τυχαίος. Είχε γνώσεις πολεμικών τεχνών, κάτι που έκανε τα χτυπήματά του πιο επικίνδυνα. Οι μαρτυρίες μιλούν για «επαγγελματικά χτυπήματα», που δείχνουν ότι ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του με τρόπο καταστροφικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του action 24, ένα μήνα πριν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε άλλο επεισόδιο. Μετά από διαπληκτισμό με οδηγό φορτηγού, έβγαλε κοπίδι και τραυμάτισε τρία άτομα. Το περιστατικό αυτό δείχνει ότι η βίαιη συμπεριφορά του δεν ήταν μεμονωμένη.

Ο «Eagle» είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές στο παρελθόν. Παρά το ιστορικό του, βρισκόταν ελεύθερος όταν συνέβη το φονικό.

Μετά τη σύλληψή του, ο 29χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του 58χρονου. Ωστόσο, η βιαιότητα της επίθεσης και το παρελθόν του με το κοπίδι δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την επικινδυνότητα της δράσης του.

Τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 58χρονου

Σύμφωνα με τo Open beyond, ο θάνατος του 58χρονου αποδίδεται σε κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο από τον ξυλοδαρμό, καθώς και σε πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς.

Ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα για τον θώρακα, καθώς οι προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) ενδέχεται να προκάλεσαν κατάγματα. Πιο ασφαλή συμπεράσματα αναμένονται από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ το έντονο στρες του επεισοδίου σε συνδυασμό με τον ξυλοδαρμό φαίνεται ότι συνέβαλαν στην καρδιακή ανακοπή που υπέστη.

