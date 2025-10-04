Ο Βαγγέλης Μπαταρλής επανήλθε στα social: Το πρώτο του μήνυμα μετά την αποφυλάκισή του

«Σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη και την ευχαριστώ γι αυτή την απόφαση», είναι το πρώτο μήνυμα του Βαγγέλη Μπαταρλή ή αλλιώς του (πρώην) «αστυνομικού του ΤikTok» όπως είναι ευρύτερα γνωστός, μετά την αποφυλάκισή του.

Ο πρώην αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν βαρύνεται πλέον με τις κατηγορίες των ναρκωτικών που βρέθηκαν στο σπίτι του. Άλλωστε, ο νεαρός που φιλοξενούσε, από την πρώτη στιγμή το είχε πάρει πάνω του και είχε πει πως είναι δικά του και μάλιστα ο Μπαταρλής δεν είχε ιδέα γι αυτά.

Διαβάστε ακόμα: Αστυνομικός του TikTok: Μονακό, Αμάλφι, Μεξικό, Hayabusa - Το τζετ σετ ενός μισθωτού των 1.000 ευρώ

Ο πρώην αστυνομικός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον δικηγόρο του, τους φίλους και την οικογένειά του αλλά και όσους τον στήριξαν σε αυτή την περιπέτεια, «κόντρα στην κακία και τη χολή που έβγαλαν πολλοί χωρίς καν να με ξέρουν», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για την ουσία της υπόθεσης, «επειδή σέβομαι τη δικαστική διαδικασία να μιλήσω στα αρμόδια όργανα όταν πρέπει».

Διαβάστε ακόμα: Ελεύθερος ο αστυνομικός του TikTok για τα ναρκωτικά