O ΔΣΑ zητά την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) ζητά, κατά πλειοψηφία, την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, με αφορμή την απόφασή του να μην επανεξεταστεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στην έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣΑ στις 29 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την ΕΡΤ στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υπογραμμίζει τη μείζονα σημασία της υπόθεσης για το κράτος δικαίου, επισημαίνοντας ότι το απόρρητο των επικοινωνιών κατοχυρώνεται πλήρως από το άρθρο 19 του Συντάγματος και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε ακόμα: Βερβεσός στο Reader για την υπόθεση των υποκλοπών: «Πώς μένει στο αρχείο χωρίς να γίνει περαιτέρω έρευνα;»

Ο ΔΣΑ υπενθυμίζει ότι η υπόθεση αφορά παρακολουθήσεις υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων, στρατιωτικών, δικαστικών λειτουργών, υπουργών, βουλευτών, δημοσιογράφων και δικηγόρων, τόσο μέσω άρσης απορρήτου για λόγους «εθνικής ασφάλειας» όσο και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Όπως σημειώνεται, οι πρακτικές αυτές συνιστούν σοβαρό πλήγμα για τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και καθιστούν αναγκαία την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η άρνηση επανεξέτασης χαρακτηρίζεται ως «θεσμική εκτροπή». Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην προσωπική εμπλοκή του κ. Τζαβέλλα, καθώς την επίμαχη περίοδο είχε εποπτικό ρόλο ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, κάτι που, κατά τον ΔΣΑ, θα επέβαλλε την αποχή του από κάθε περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Διαβάστε ακόμα: «Μένω άφωνος»: Το επιχείρημα που προβάλλουν οι νομικοί εναντίον της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές

Παράλληλα, ο ΔΣΑ ανακοίνωσε σειρά άμεσων πρωτοβουλιών, όπως τη διοργάνωση συνέντευξης Τύπου και ανοιχτής επιστημονικής εκδήλωσης για το απόρρητο των επικοινωνιών, την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας στον Άρειο Πάγο, τη στήριξη των θυμάτων των υποκλοπών και των νομικών τους εκπροσώπων, τη διαβίβαση της απόφασης στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE), καθώς και τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την ανάδειξη και εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης.