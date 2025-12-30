Ο Γιάννης Τσουκαλάς για το ξύλο στη Σερβία: «Ήταν συνδεσμίτες - Μου έρχονταν από παντού»

Ο Γιάννης Τσουκαλάς μόλις έχει κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο στο kickboxing στη Σερβία, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της αθλητικής του πορείας. Επιστρέφει στη γωνία του για να πανηγυρίσει μαζί με τον προπονητή του και τα μέλη της ελληνικής αποστολής, όμως όσα ακολουθούν μετατρέπουν τη στιγμή της δικαίωσης σε εφιάλτη.

Οι εικόνες της επίθεσης που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου. Κάμερες καταγράφουν σκηνές ντροπής, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης και τον Γιάννη Τσουκαλά να πέφτει θύμα ωμής οπαδικής βίας, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Η ανάλυση των πλάνων, σε συνδυασμό με τις περιγραφές του ίδιου στο LIVE NEWS, φωτίζουν καρέ-καρέ τα όσα εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος του αγώνα.

«Είχα καταλάβει από πριν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά»

«Αυτές είναι οι εικόνες που φαίνονται και στο βίντεο. Γενικότερα επρόκειτο για μια ομάδα συνδεσμιτών, οπαδικών. Εγώ είχα καταλάβει από πριν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ ότι θα εξελισσόταν σε κάτι τόσο μεγάλο», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Τσουκαλάς.

Η επίθεση ξεκινά αιφνιδιαστικά και πισώπλατα. Ο Έλληνας αθλητής δεν προκαλεί σε κανένα σημείο. Στα πλάνα φαίνεται να βρίσκεται στην αγκαλιά του προπονητή του και στη συνέχεια να γονατίζει στο ρινγκ, όπως εξηγεί, ως ένδειξη σεβασμού. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο αδερφός του αντιπάλου του τον πλησιάζει από πίσω και τον χτυπά στο κεφάλι.

Ακολουθεί πανδαιμόνιο. Συνεχή χτυπήματα, κλωτσιές, γροθιές και αντικείμενα που εκτοξεύονται προς το ρινγκ, με στόχο όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τα μέλη της ελληνικής αποστολής, τα οποία βρίσκονται παγιδευμένα.

Μετά το πρώτο χτύπημα, ο Γιάννης Τσουκαλάς πέφτει στο καναβάτσο και, όπως φαίνεται στο βίντεο, καλύπτει το κεφάλι του με τα γάντια για να προστατευτεί. Νεαρός με πράσινη φόρμα τον πατά και συνεχίζει να τον κλωτσά, χωρίς κανείς να τον απομακρύνει.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το ρινγκ γεμίζει από Σέρβους οπαδούς, με ορισμένους να σκαρφαλώνουν στα σχοινιά, να βρίζουν και να απειλούν τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Το στάδιο είχε περίπου 1.500 με 2.000 άτομα. Από αυτά, υπήρχε μια μερίδα 200-300 ανθρώπων. Έβλεπα το κλίμα και προσπαθούσα να κρατήσω χαμηλό προφίλ. Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι είμαι σεβαστικός και δεν προκαλώ. Εκεί προσπαθούσα να είμαι ακόμη πιο διακριτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς θυμάται με λεπτομέρεια κάθε δευτερόλεπτο. Όπως λέει, απέφυγε ακόμη και να πανηγυρίσει, παρότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, καθώς ένιωθε ότι η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική.

«Πήγα κατευθείαν στη γωνία μου χωρίς να πανηγυρίσω. Για μένα ήταν τεράστια στιγμή, αλλά μου στέρησαν και αυτή τη χαρά. Έβλεπα ότι επικρατούσε χάος και έκανα νόημα να με κατεβάσουν για να μην προκαλέσουμε. Μόλις κατέβηκα, έσκυψα ως ένδειξη σεβασμού, “respect”. Τότε είδα μια ολόκληρη κερκίδα να κατεβαίνει προς το ρινγκ. Ήταν τουλάχιστον 60-70 άτομα», τόνισε.

«Δεν καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου»

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον αδερφό του αντιπάλου του. Εκείνα τα δευτερόλεπτα, όπως λέει, έβλεπε μπροστά του μόνο την ολοκλήρωση των κόπων και των θυσιών ετών.

«Με χτύπησε, έπεσα κάτω για να προστατευτώ και μετά άρχισαν να με χτυπούν 20-30 άτομα. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Έβαλα τα γάντια στο κεφάλι, ευτυχώς τα φορούσα και απορροφούσαν λίγο τα χτυπήματα. Ένιωθα να με πατάνε, το γάντι να βουλιάζει προς το κεφάλι μου», περιέγραψε.

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής συνειδητοποιούν πλέον ότι γλίτωσαν τα χειρότερα από καθαρή τύχη. Ο ίδιος συνεχίζει:

«Μου ερχόταν από παντού, 360 μοίρες. Χτυπήματα στην πλάτη, στα πόδια. Ήμουν ξυπόλυτος και με πατούσαν. Στην αρχή ήμουν στη μέση του ρινγκ και είχαν ανέβει από όλες τις πλευρές».

Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου για προληπτικές εξετάσεις και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα.

«Δεν έβλεπα τίποτα εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερα αν ήταν πέντε ή εκατό άτομα. Ένιωθα απλώς ότι μου επιτίθενται από παντού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην επέμβαση της αστυνομίας, περίπου δύο λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσης. Οι εικόνες ωμής οπαδικής βίας έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις διεθνώς.

Καλεσμένος στο LIVE NEWS, ο Γιάννης Τσουκαλάς μίλησε και για τη σημασία του τίτλου που κατέκτησε.

«Η ζώνη που κρατάω σημαίνει πολλή δουλειά, έναν στόχο ζωής. Είναι η ζώνη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, την έχουν φορέσει τεράστια ονόματα του kickboxing, όπως και ο Μιχάλης Ζαμπίδης».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις μετά το περιστατικό, αποκάλυψε ότι στον αντίπαλό του αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι και επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ομοσπονδία.

«Ήταν ο προηγούμενος ευρωπαϊκός πρωταθλητής και ήταν σίγουροι ότι θα κερδίσει. Ήξερα ότι αν το παιχνίδι πήγαινε στα σημεία, δεν θα το έπαιρνα. Το νοκ άουτ ήταν μονόδρομος και γι’ αυτό προετοιμάστηκα».

Κλείνοντας, περιέγραψε ξανά τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η βία:

«Όταν τον έριξα κάτω, πήγα ήρεμα στη γωνία μου. Ο προπονητής μου με σήκωσε και του έκανα νόημα να με κατεβάσει για να μην προκαλέσουμε. Έδειξα σεβασμό στον αντίπαλο και τότε ήρθε ο άνθρωπος με τη λευκή μπλούζα, ο αδερφός του, και ξεκίνησαν όλα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Το μόνο που μετράει είναι ότι είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ».