Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για τα παιδιά στο Περιστέρι: «Ήταν υποσιτισμένα - Ζούσαν οκτώ άτομα σε 27 τετραγωνικά»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξι παιδιά στο Περιστέρι.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Τρίτης (12/5), συνελήφθησαν δύο γονείς καθώς τα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, ζούσαν κάτω από εξαθλιωτικές συνθήκες με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ήταν γεμάτα ακαθαρσίες.

Ο κύριος Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News στο Mega, αναφέρει για την υγεία των παιδιών: «Είναι αδιανόητο, έξι ανήλικα παιδιά, να ζουν σε τέτοιο οικογενειακό

παραμελημένο περιβάλλον.

Τα παιδιά αυτά ζούσαν σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικά μέτρα, έξι παιδιά και δύο ενήλικες. Οκτώ άνθρωποι. Αντιλαμβάνεται κανείς τις συνθήκες διαβίωσης.

Τα παιδιά αυτά λοιπόν, έχουν εμφανέστατα σημάδια παραμέλησης - όχι κακοποίησης - αυτό μου είπαν οι συνάδελφοι οι οποίοι τα φιλοξενούν στην παιδιατρική κλινική του «Αγλαΐα Κυριακού».

Σαφώς και θα πρέπει τα παιδιά αυτά να φιλοξενηθούν σε προνοιακή μονάδα, διότι οι γονείς αυτοί είναι ανίκανοι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους».

Περιστέρι: Υποσιτισμένα τα έξι παιδιά

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επανέλαβε ότι «τα παιδιά αυτά υποσιτισμένα, με έντονα σημάδια παραμέλησης.

Οι γονείς αυτοί δεν είναι ικανοί να μεγαλώσουν τα παιδιά», δήλωσε.

Τέλος ανέφερε, ότι στα δύο νοσοκομεία, που φιλοξενούνται τα έξι παιδιά, υπάρχουν 36 παιδιά με εισαγγελική εντολή που έχουν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, θέλοντας να τονίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ωστόσο συμπληρώνει: «Αυτά τα παιδιά (τα 36) ψάχνουν προνοιακή μονάδα να πάνε και συναντάμε τοίχο. Δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα φιλοξενήσουν», είπε κλείνοντας με αφορμή το περιστατικό στο Περιστέρι.