Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον ψευτοπαπά που εξαπατούσε καρκινοπαθή για να της αποσπάσει χρήματα, λέγοντας της ότι με η δωρεά που θα έκανε θα βοηθούσε στην υγεία της.

Πρόκειται για τον ρασοφόρο που κατηγορείται για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως παρουσιάζει το MEGA, με τρία μηνύματα κατάφερε να της αποσπάσει 12.000 ευρώ.

Ο διάλογος

Ρασοφόρος: Μίλησα με τον Π...(συνεργάτης 55χρονης) και μου έστειλε κάποια χρήματα για τα πράγματα που είχαμε παραγγείλει για Πάσχα όπως εκείνος μου είχε πει. Σήμερα μιλήσαμε και του έλεγα ότι είναι ακόμα ένα προσκυνητάρι για την Παναγία , αλλά δεν μπορούσα να του εξηγήσω να καταλάβει και αισθάνθηκα πως τον κουράζω. Σε παρακαλώ χωρίς να θέλω να σας κουράζω γιατί ήδη έχετε κάνει πολλά, εξήγησέ του τι είναι αυτό και πες του να σου δείξει τα μηνύματα. Έχει στείλει 1.800 δύο φορές και 750.

55χρονη: Τώρα τι χρήματα χρειάζονται για να τελειώσουν τα ηλεκτρικά;

Ρασοφόρος: 2.500 ακόμα περίπου είναι οι εργασίες.

55χρονη: Γέροντα ο Π...(συνεργάτης 55χρονης) θα σας στείλει τα χρήματα για τα ηλεκτρικά. Θα σας στείλω και εγώ 5.000 για τις πόρτες, παράθυρα για να πληρωθεί ο άνθρωπος. Ντροπή είναι να τον κάνουμε να περιμένει θα έχει και εκείνος οικογένεια. Θα τα λάβετε από τον Π...

Ρασοφόρος: Ευχαριστώ πολύ για όλα. Χίλια ευχαριστώ.

Η απογοήτευση της 55χρονης

Η 55χρονη ενώ είχε δωρίσει αρκετά χρήματα στον ρασοφόρο για εργασίες που της έλεγε ότι χρειάζεται ο ναός, έβλεπε τις εξετάσεις της να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο καθώς ο καρκίνος επιδεινώνονταν. Εκείνος της έλεγε ότι εάν συνεχίσει να δίνει χρήματα θα γίνει καλά.

Σε επιστολή της του λέει: «Αγαπητέ μου γέροντα, σας γράφω μετά από πολλή σκέψη. Αρχικά γνωριστήκαμε μέσω μιας ανάρτησης που έθεσε ο Πατέρας (...) στο Facebook. Δήλωσα ότι αν ο Άγιος Παρθένιος θα με έκανε καλά, θα βοηθούσα να τελειοποιήσω την εκκλησία του. Δεν είμαι πλούσια, αλλά ήθελα να βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μέχρι σήμερα, έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ.

Η εκκλησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ξεκινήσαμε. Τώρα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια επιπλέον επένδυση άνω των 40.000 ευρώ. Σε αυτό, προσθέτουμε τα έξοδα κάλυψης των ενδυμάτων του Αγίου Νεκταρίου. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Ο Πέτρος και εγώ αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε την ίδια την εκκλησία αλλά προσθέσαμε την κολυμβήθρα και σταυρό έξω. Πατέρα όσο και αν θα θέλαμε, δεν θα υποστηρίξουμε κανένα άλλο έργο εκτός από την εκκλησία φέτος: καμία τουαλέτα, καμία ξύλινη βάση, κανένα όχημα...

Υποστηρίζουμε άλλες δύο εκκλησίες στον Καναδά και οι πόροι μας δεν είναι απεριόριστοι. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα βλάψει τα συναισθήματά σας. Μου γράψατε κάποια στιγμή ότι πιστεύετε ότι όσο προχωράμε προς την ολοκλήρωση του ναού τόσο πιο κοντά θα έρχομαι στο να γίνω καλά. Γι' αυτό σας ρώτησα τι άλλο χρειάζεται ο ναός να ετοιμαστεί. Ετσι κι εγώ θα νόμιζα ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα του. Όταν πήρα τα αποτελέσματα κατάλαβα ότι δεν έγινε θαύμα. Αντί να καλυτερεύσω πάω από το κακό στο χειρότερο».