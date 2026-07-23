Οι άλλες δίνουν, αυτή άρπαζε: Χειροπέδες σε γιαγιά για κλοπή λιρών από τον εγγονό της

Ασυνήθιστη είναι η υπόθεση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γιαγιά συνελήφθη για κλοπή από τον ίδιο της τον εγγονό.
Ειδικότερα, μία 64χρονη γυναίκα συνελήφθη από την αστυνομία καθώς φέρεται να αφαίρεσε από τον 31χρονο εγγονό της λίρες και χρυσά κοσμήματα.
Από τον Μάρτιο έως και τον σήμερα του είχε κλέψει τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο), όπως προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης.
Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
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