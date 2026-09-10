Λιάγκας για Μαζωνάκη: «Από χθες γίνεται διαγωνισμός για το ποιος ήταν περισσότερο φίλος με τον Γιώργο»

Ο Γιώργος Λιάγκας βγήκε σήμερα (10/9) το πρωί σε τηλεφωνική σύνδεση στο «Καλημέρα Ελλάδα» και μίλησε για τη φιλική σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες Τετάρτη (9/9) σε ηλικία 54 ετών.

«Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί από χθες το απόγευμα γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος ήταν περισσότερο φίλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη, από όλους εμάς που είμαστε -τέλος πάντων- αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Τον Γιώργο εγώ τον γνώρισα όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή στο Star. Ήταν νομίζω Δεκέμβριος, πριν τα Χριστούγεννα κανένας μήνας και είχαμε πάει μαζί να κάνουμε έτσι ένα ταξιδιωτικό στο Ροβανιέμι, στο χωριό του Άγιου Βασίλη, στη Φινλανδία. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε.

Κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή και σιγά σιγά γίναμε φίλοι, θα μπορούσα να πω. Κάναμε τους επόμενους μήνες και χρόνια πάρα πολλή παρέα, γιατί μέναμε και οι δύο στα νότια, στη Βούλα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

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«Ήταν ο Γιώργος ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Ένας άνθρωπος που βόηθαγε όπου άκουγε ότι υπήρχε ανάγκη. Έδινε λεφτά σε ανθρώπους που είχαν οικονομική ανάγκη.

Ένα παιδί που δεν του άρεσαν οι χλιδές και ο πλούτος παρά μόνο τα καλά και ακριβά ρούχα. Εκεί είχε την τρέλα του ο Γιώργος. Fashion icon ήταν ο Γιώργος, έτσι; Δηλαδή φόρεσε πράγματα και του πήγαινε, έκανε τάση και μόδα ο Γιώργος.

Κατά τα λοιπά ένα παιδί που τρώγαμε είτε στο Ζάχο σουβλάκια στη Βουλιαγμένη, είτε στο Λουιζίδη απέναντι τα παπουτσάκια, που του άρεσαν πάρα πολύ οι μελιτζάνες.

Έκανε μπάνιο χειμώνα-καλοκαίρι ο Γιώργος. Κάναμε μαζί αρχικά απέναντι από την Βουλιαγμένη, εκεί στη λίμνη της Βουλιαγμένης, στους χειμερινούς κολυμβητές της Βουλιαγμένης.

Τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει στέκι. Έκανε μπάνιο μπροστά από το Ντιβάνι, στο Καβούρι. Πήγαινε και αργά το βράδυ για χειμερινό. Ένας άνθρωπος που γυμναζόταν πάρα πάρα πολύ», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Λιάγκας για Μαζωνάκη: «Άλλοι λέγανε ότι είναι στην καλύτερη φάση του και άλλοι ότι είναι στενοχωρημένος»

Αναφερόμενος στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά:

«Τώρα δε θα μπω στα σκοτάδια που ο ίδιος είχε πει ότι περνούσε, γιατί είναι πολύ προσωπικά. Το θέμα είναι και αυτό φάνηκε ότι ήξερε ο κόσμος, ο Γιώργος τα τελευταία 1-2 χρόνια πέρασε πάρα πάρα πολύ δύσκολα επικοινωνιακά και προσωπικά.

Τον πήγε η οικογένειά του στο ψυχιατρείο. Βγήκε. Έγινε μια καταγγελία από έναν νεαρό τραγουδιστή. Ο κόσμος φάνηκε ότι ήταν στο πλευρό του Γιώργου. Δηλαδή καθετί που φαινόταν ότι ήταν εναντίον του, δυνάμωνε την αγάπη του κόσμου υπέρ του Γιώργου.

Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές για μένα. Δηλαδή τέτοια αγάπη σε καλλιτέχνη δε νομίζω να έχει ξαναϋπάρξει.

Ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος ο Γιώργος. Λαϊκό παιδί, απλό παιδί. Είχε μια λαϊκότητα, μια αμεσότητα και μια απλότητα μοναδική ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τελευταία φορά που τον είδα από κοντά ήτανε πέρσι τέτοια εποχή στην ταράτσα του Φοίβου, στο Άλσος. Εκεί λοιπόν είχαμε μιλήσει.

Είχαμε πει να βρεθούμε και να πάμε για μπάνιο και για φαγητό. Είναι αυτά που πολλές φορές τα λέμε και δεν τα κάνουμε. Έκτοτε μίλησα μαζί του μία, δύο φορές στο τηλέφωνο. Καλά τον είχα ακούσει.

Πάντα λέγαμε να βρεθούμε, να βρεθούμε. Τον τελευταίο χρόνο δεν είχαμε βρεθεί. Και μάθαινα πληροφορίες επειδή τον αγαπούσα και με αγαπούσε και ήθελα να μαθαίνω ότι είναι καλά, μάθαινα πληροφορίες από ανθρώπους γύρω.

Οι πληροφορίες ήταν συγκρουόμενες. Άλλοι λέγανε ότι είναι στην καλύτερη φάση της ζωής του και άλλοι λέγανε ότι είναι σε πολύ άσχημη φάση και ότι είναι στενοχωρημένος».