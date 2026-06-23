Οι Λειψοί είναι το νησί των «μύθων και θρύλων» που τρέλανε τους Times - Κι αυτός είναι ο λόγος

Στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια αύρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς οι βρετανικοί Times.

Στο εκτενές αφιέρωμα το έγκριτο μέσο αναζητά προορισμούς που προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή των ελληνικών διακοπών.

Στο άρθρο επισημαίνεται ότι, παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμη λιγότερα παραμένουν «προστατευμένα» από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές.

Γιατί ξεχώρισαν οι Λειψοί

Ξεχωριστή θέση στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο «μύθων και θρύλων» καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, το νησί συνδέεται με τη νύμφη Καλυψώ και τον Οδυσσέα.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του γοητεία με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις «απίθανες παραλίες» του προορισμού και τα «δελεαστικά, τιρκουάζ νερά» που συναντούν στις ακτές του.

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Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες Πλατύς Γιαλός, Κάμπος και Μονοδένδρι, οι οποίες προβάλλονται ως παραδείγματα του φυσικού πλούτου των Λειψών. Βασικό κριτήριο επιλογής των νησιών που περιλαμβάνονται στη λίστα αποτελεί η δυνατότητά τους να προσφέρουν χαλαρούς ρυθμούς, ταξιδιωτικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας, αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον, και μια αίσθηση ανακάλυψης που έχει εκλείψει από πολλούς δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς.

Λειψοί | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Σημειώνεται πως η νέα προβολή εντάσσεσαι στο πλαίσιο του ταξιδιωτικού καλέσματος του Δήμου. «Η παρουσία των Λειψών σε ένα ακόμη σημαντικό αφιέρωμα των Times αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση της αυθεντικότητας και της μοναδικής φυσιογνωμίας του τόπου μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι νησιωτικοί προορισμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε έντονες προκλήσεις που σχετίζονται με τον διεθνή ανταγωνισμό, τη βιωσιμότητα και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η διαρκής και στοχευμένη ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

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Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Λειψών στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές, αναδεικνύοντας έναν προορισμό που παραμένει αυθεντικός, φιλόξενος και βαθιά συνδεδεμένος με τις αξίες του Αιγαίου και της Ελλάδας», δήλωσε η δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού.