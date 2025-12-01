Οι μοιραίες στιγμές πριν το δυστύχημα στην Αρτέμιδα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο οδηγός

Μία απονενοημένη απόφαση ενός επικίνδυνου οδηγού βύθισε στο πένθος την οικογένεια του 24χρονου που σκοτώθηκε στην Αρτέμιδα, τη στιγμή που η σύντροφός του χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Νέο βίντεο που μοιράστηκε το ΣΚΑΙ καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν το δυστύχημα, όπου φαίνεται ο 29χρονος φονιάς να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα, μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Όπως αναφέρεται, ο 29χρονος έτρεχε με τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα την ώρα σε αστικό ιστό, ενώ τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή, όταν προσπάθησε να κάνει μία ελάχιστη μανούβρα για να αποφύγει ένα εμπόδιο.

Αρτέμιδα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 29χρονος

Καθώς οι αστυνομικοί της τροχαίας, προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» αρχικά τη διαδρομή του 29χρονου οδηγού, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο, κινούταν με αυτές τις υψηλότατες ταχύτητες στη λεωφόρο Αρτέμιδος.

Ταυτόχρονα, «στο μικροσκόπιο» τίθεται και το παρελθόν του αφού, παρά το γεγονός πως το αλκοτέστ, στο οποίο και υπεβλήθη, δεν έδειξε κατανάλωση αλκοόλ, εντούτοις ο 29χρονος φαίνεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Παράλληλα είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα τροχαίο στη Βραυρώνα το οποίο και σημειώθηκε επίσης εξαιτίας υπερβολικής ταχύτητα, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Συνεπώς έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουν οι αρχές. Ο 29χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε η εκπομπή Live News του MEGA, φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι κάνει χρήση κοκαΐνης.

Αρτέμιδα: Δύο καίρια τραύματα υπέστη η σύντροφος

Με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει όμως, έχασε τον έλεγχο, πέφτοντας πάνω στα δύο διαδοχικά οχήματα, και παρασύροντας τον 24χρονο στον θάνατό του.

Η σύντροφος του 24χρονου υπεβλήθη σε χειρουργείο για ένα από τα σοβαρά της τραύματα στην αριστερή κνήμη, ενώ έχει και κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Λόγω της υπερέντασης που δημιουργεί η κλινική της κατάσταση, χρειάζεται μάλιστα να ακινητοποιείται με δεσμά στην κλίνη της.