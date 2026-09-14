Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές, με έπαιρνε τελευταία τηλέφωνο, κάτι ήθελε να μου πει»

Αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ήταν για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο τραγουδιστής το μεσημέρι της Δευτέρας 14/9 βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να τον αποχαιρετήσει με θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του.

Όπως εξομολογήθηκε στις κάμερες, οι ενοχές τον έχουν πλημμυρίσει καθώς πριν λίγο καιρό δεχόταν συνεχώς τηλεφωνήματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά καθώς βρισκόταν σε περιοδεία δεν κατάφεραν τελικά να επικοινωνήσουν.

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«Το τελευταίο διάστημα, πριν ενάμιση μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στεναχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει και γι αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρόλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά», είπε με θλίψη.

Και πρόσθεσε κατά τη στιγμή της άφιξής του στην κηδεία του τραγουδιστή: «Αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα. Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό μας. Ένα αγνό καλό παιδί».