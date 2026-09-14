Θάνατος Μαζωνάκη: Ντοκουμέντο από τον χώρο της πλασμαφαίρεσης - Τα 42 λεπτά που «καίνε» τους γιατρούς

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η κηδεία του οποίου τελείται σήμερα, Δευτέρα (14/09), αλλά και για τις πρακτικές στο ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κωνσταντίνος Τούτουζας, μίλησε στην ΕΡΤ για τα ευρήματα στο ιατρείο, μία μέρα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, αλλά και αναφέρθηκε στο τι είχε καταγράψει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατά τα 42 λεπτά που φέρεται να ήταν συνδεδεμένος ο τραγουδιστής.

Ο κ. Τούτουζας, ο οποίος συμμετείχε στην επιτροπή του ΙΣΑ που έκανε ελέγχους στο σημείο, σημείωσε πως το μηχάνημα ήταν κλειστό όταν έφτασε η επιτροπή και ο χώρος ήταν τακτοποιημένος.

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Ωστόσο, από το ιστορικό λειτουργίας του μηχανήματος προέκυψε καταγραφή 42 λεπτών για την επίμαχη ημέρα.

Ερωτώμενη, η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο χρόνος μετρούσε κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του μηχανήματος. Σύμφωνα με τον κ. Τούτουζη, ωστόσο σε άλλη δοκιμαστική διαδικασία, που είχε προηγηθεί, καταγραφόταν μηδενικός χρόνος, ενώ στην περίπτωση Μαζωνάκη δεν γινόταν το ίδιο.

Το εύρημα αυτό, όπως περιέγραψε, φωτογραφήθηκε από την Ασφάλεια προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Πλην αυτών, ο αντιρπεόδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και σε ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης στο ιατρείο, που υπήρχε χωρίς να έχουν οι γιατροί σχετική άδεια.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Οι φωτογραφίες από το ιατρείο στο Κολωνάκι

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου, όπου καταγράφηκε και ένα δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ήταν τοποθετημένα σε διαφορετικά δωμάτια.

Επίσης, όπως παρουσιάστηκε και από την κρατική τηλεόραση, στον χώρο , φαίνεται επίσης καναπές στον οποίο εντοπίστηκε αντικείμενο με πιθανές σταγόνες αίματος.

Ο κ. Τούτουζας διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα παραλήφθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς ο ΙΣΑ δεν έχει αρμοδιότητα να πραγματοποιεί αστυνομική ή δικαστική έρευνα.

Σημειώνεται πως οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και δεν αποκλείεται να αποφασιστεί η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.