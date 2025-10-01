Ολοκληρώθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις – Μαζικό «παρών» στο Σύνταγμα

Χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στην απεργία έλαβαν μέρος δημόσιοι υπάλληλοι, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί και δικαστικοί υπάλληλοι.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κατήγγειλε ότι «την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση προτείνει 13ωρη εργασία και συμβάσεις μηδενικών ωρών», τονίζοντας ότι «ο χρόνος εργασίας είναι ζωή και όχι εμπόρευμα».

Απεργιακή συγκέντρωση | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Μετά τις ομιλίες στην πλατεία Κλαυθμώνος, ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. Αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ παρέδωσε ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής και στους εκπροσώπους των κομμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα».

Κεντρικό αίτημα των συνδικάτων αποτελεί η άμεση απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τον χρόνο εργασίας, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «αντιδραστικές» και επιβαρυντικές για τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, ζητούν μείωση του ημερήσιου ωραρίου και πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από αυτές μπορούν να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς όροι εργασίας.

Όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι προτάσεις της κυβέρνησης για το 13ωρο και τις «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης οδηγούν σε εξάντληση, ανασφάλεια και περαιτέρω συμπίεση των μισθών, αντί να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Μήνυμα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Φτάνοντας στο Σύνταγμα, η πορεία των απεργών σταμάτησε μπροστά στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, όπου εδώ και 17 ημέρες συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας την εκταφή του γιου του και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το πλήθος ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, εκφράζοντας τη στήριξή του στον αγώνα του.

Στον χαιρετισμό της, η Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τόνισε: «Παλεύουμε μαζί για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους – συνεχίζουμε για την τιμωρία όλων των ενόχων, ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης».

Αμέσως μετά, διαβάστηκε ψήφισμα που υπογράφουν περισσότερες από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις, με το οποίο εκφράζεται αμέριστη συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι και στις οικογένειες των θυμάτων. Το ψήφισμα απαιτεί την άμεση έγκριση της άδειας εκταφής, ώστε να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος, ενώ καταγγέλλει την προσπάθεια συγκάλυψης και την προστασία των υπευθύνων.

«Με τον αγώνα μας θα εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης, για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη. Θα το πάμε μέχρι τέλους… ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», καταλήγει το ψήφισμα.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας στην αρχή και στο τέλος της βάρδιας. Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά τις 09:00, ενώ πριν τις 21:00 θα ξεκινά η προοδευτική απόσυρση των οχημάτων προς τα αμαξοστάσια.

Απεργιακή συγκέντρωση | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές, καθώς και σε εκείνες που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το Μετρό (Γραμμές 2 και 3), ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών προς τα συλλαλητήρια. Στο ίδιο διάστημα θα εκτελούνται κανονικά και τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο.

Δηλώσεις αρχηγών κομμάτων

Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος προσέδωσε στις κινητοποιήσεις η παρουσία αρχηγών κομμάτων, οι οποίοι συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις και προχώρησαν σε δηλώσεις στήριξης προς τους εργαζόμενους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φέρνει το 13ωρο και την εξαήμερη εργασία» σε μια περίοδο που η ακρίβεια και η υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά. Παρουσίασε μάλιστα το πολιτικό σχέδιο του κόμματός του, το οποίο –όπως είπε– στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τη διαμόρφωση πραγματικά ανθρώπινων συνθηκών εργασίας.

Σωκράτης Φάμελλος | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες δουλειάς, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις». Επισήμανε την ανάγκη για άμεση πολιτική αλλαγή, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αυθαιρεσία απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά και για «διαφθορά, διαπλοκή και σκάνδαλα».

Τέλος, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε την αλληλεγγύη του όχι μόνο στους απεργούς αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, τους οποίους επισκέφθηκε μετά τη συγκέντρωση. «Οι ένοχοι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για δικαίωση συνεχίζεται τόσο στο πεδίο των εργασιακών διεκδικήσεων όσο και στο κοινωνικό μέτωπο.