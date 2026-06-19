«Τα παιδιά μας δολοφονούνται σε σχολική γιορτή» - Κόλαφος o Εισαγγελέας για τον 11χρονο Μάριο

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκφωνήθηκε η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου, που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδι το 2017. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο του παιδιού μια «ανείπωτη κοινωνική αδικία».

Με αναφορές στον Ηρόδοτο, ο εισαγγελικός λειτουργός υπογράμμισε το παράλογο του περιστατικού: «Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε σχολική γιορτή εν καιρώ ειρήνης».

Τόνισε ότι ο θάνατος ενός παιδιού ανατρέπει τη φυσική πορεία των πραγμάτων, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στην κουλτούρα της «επίδειξης δύναμης» μέσω των άσκοπων πυροβολισμών.

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Σε αυστηρό τόνο, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς στα γλέντια ως πράξη «ανανδρίας». Όπως ανέφερε, η χρήση όπλων σε τέτοιες στιγμές δεν αποτελεί λεβεντιά, αλλά προσπάθεια κάλυψης προσωπικών μειονεξιών και ανασφαλειών. «Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δεν θέλει να βλέπουν οι άλλοι τους άλλους να χορεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αποδεικτικό σκέλος και οι ποινικές ευθύνες

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο εισαγγελέας επισήμανε ότι ο βασικός κατηγορούμενος γνώριζε τον κίνδυνο, καθώς πυροβολούσε αδιακρίτως κοντά σε σχολείο. Παρά την «επιλεκτική μνήμη» των μαρτύρων, τα στοιχεία δείχνουν πως εκείνη την ημέρα το γλέντι στη γειτονιά συνοδεύτηκε από αλκοόλ και πυροβολισμούς.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του, κάνοντας λόγο για νομικό κενό σχετικά με την «απρόσφορη απόπειρα» που ίσχυε κατά τον επίμαχο χρόνο.

Κλείνοντας, ο εισαγγελέας κάλεσε το σώμα να δείξει περίσκεψη, υπενθυμίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν είναι πανηγυρισμός, αλλά η κορυφαία προσπάθεια της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες της.