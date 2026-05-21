Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάνω από 50 ελεγχόμενοι – Στο «κάδρο» βουλευτές και στελέχη

Στην επόμενη φάση περνάει η ποινική έρευνα για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι προσέρχονται σήμερα, Πέμπτη (21/5), και αύριο, Παρασκευή (22/5), ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κομβικό σημείο για την υπόθεση, καθώς ακολουθεί την ολοκλήρωση της άρσης ασυλίας των 11 εν ενεργεία βουλευτών που εμπλέκονται σε αυτήν.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία σήμερα εμφανίστηκαν μέσω των δικηγόρων τους και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, καθώς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού, για τα οποία σύμφωνα με τις νόμιμες επισυνδέσεις προέκυψαν ενδείξεις είτε για προσπάθεια παρέμβασης στη διαδικασία, είτε για αποδοχή αιτημάτων τρίτων με σκοπό την παράνομη λήψη επιδοτήσεων.

Αύριο αναμένεται να προσέλθουν οι 11 νυν βουλευτές της ΝΔ, καθώς και οι πέντε πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται. Βέβαιο θεωρείται ότι ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο, θα προσέλθουν το πρωί της Παρασκευής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι οι περισσότεροι θα εκπροσωπηθούν από νομικούς παραστάτες και πιθανότατα θα ζητήσουν και αυτοί προθεσμία.