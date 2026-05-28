ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, η οποία έγινε δεκτή από την Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 09.00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ

Συνέργεια στην απάτη

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί χαρακτηρίζεται «μαμούθ», καθώς περιλαμβάνει συνολικά 317 άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο ή συμμετοχή στη δράση της οργάνωσης.