Οσμή στα νότια προάστια: Εκεί καταλήγουν οι έρευνες των ειδικών του Αστεροσκοπείου για τα πιθανά αίτια

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα της προέλευσης και του λόγου για τον οποίο μύριζε άεριο σε όλα τα νότια προάστια της Αττικής, με την επιστημονική κοινότητα να κινητοποιείται.

Η ερευνητική ομάδα AtmoHub, που ανήκει στο Αστεροσκοπείου Αθηνών, αξιοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία και αναλυτικά μετεωρολογικά δεδομένα, προχώρησε σε χαρτογράφηση των πιθανών διαδρομών της ρύπανσης, επιχειρώντας να εντοπίσει το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η διάχυση της οσμής στην Αττική.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιστήμονες επεξεργάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης, βασισμένα σε στοιχεία υψηλής ανάλυσης, με κλίμακα έως και ενός χιλιομέτρου.

Στην ανάλυση εξετάστηκε η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων, που κυμαίνονταν μεταξύ 3 και 4 μποφόρ, καθώς και δεδομένα θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Τα δύο σενάρια των ειδικών του Αστεροσκοπείου

Το πρώτο σενάριο εξετάζει ως πιθανό αίτιο την ρύπανση σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα. Η προσομοίωση δείχνει τη μεταφορά της δυσοσμίας προς κατοικημένες περιοχές, με επέκταση έως και τη Νέα Σμύρνη. Το σημείο βρίσκεται στη θάλασσα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες εμπλοκής πλοίου, είτε διερχόμενου είτε αγκυροβολημένου στην περιοχή.

Το δεύτερο σενάριο εντοπίζει πιθανή εστία νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, σε περιοχή δυτικότερη από εκείνη του πρώτου μοντέλου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη εκδοχή έχει καλύτερες πιθανότητες να ισχύει, λαμβάνοντας υπόψιν τον τρόπο διάχυσης της οσμής και τον χρόνο μεταφοράς της μέσα από τα επικρατούντα μετεωρολογικά δεδομένα.

Προχωρώντας σε σύγκριση των δύο επικρατέστερων σεναρίων, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πιθανή πηγή της ρύπανσης υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρίσκεται σε θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στα δύο σημεία που εξετάστηκαν.

Η λεγόμενη «όπισθεν πορεία» της ρύπανσης, δηλαδή η αναδρομική ανάλυση της διασποράς της, οδηγεί σε έναν συγκεκριμένο κύκλο ενδιαφέροντος, ο οποίος πλέον αποτελεί βασική κατεύθυνση για τις αρμόδιες αρχές.

Τα στοιχεία της έρευνας έχουν ήδη διαβιβαστεί στα αρμόδια υπουργεία, ενώ η Πολιτική Προστασία καλείται να αξιοποιήσει τις αναφορές πολιτών που κατέγραψαν τη δυσοσμία.

Παράλληλα, το Αστεροσκοπείο καλεί τους κατοίκους να δηλώσουν την ώρα και τα χαρακτηριστικά της οσμής που αντιλήφθηκαν, προκειμένου να εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων και να διευκολυνθεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Υπήρξε και τρίτο σενάριο προσομοίωσης για τα αίτια της οσμής στην Αττική, το οποίο ωστόσο φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί από την επιστημονική ομάδα.