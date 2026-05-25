Οσμή στην Αττική: Τα βλέμματα στραμμένα στα πλοία κοντά στη Σαλαμίνα - Τι έδειξαν οι δορυφορικές εικόνες

Αν και έχουν περάσει περίπου πέντε μέρες από το επεισόδιο με την οσμή στην Αττική, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των επιστημόνων για να διαπιστωθεί τί ήταν αυτό που απλώθηκε στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι πιθανότητες για «χερσαία αιτία» έχουν αποκλειστεί και τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θάλασσα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus κατέγραψε τα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή του ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ανέσυρε δορυφορικές εικόνες από την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 08:00 και ο φακός «έπιασε» δύο πλοία κοντά στην περιοχή της Σαλαμίνας. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, και τα δύο δεξαμενόπλοια ήταν ακινητοποιημένα μέσα στη ζώνη ενδιαφέροντος, από όπου και φέρεται να ξεκίνησε η ρύπανση, ενώ και άλλα πλοία διέρχονταν από το σημείο.

Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί και το Υπουργείο Πειβάλλοντος και κλιματικής κρίσης, προσπαθώντας να ανταπιοκριθεί στα σχεδόν 200 μηνύματα που έστειλαν στο 112 οι πολίτες την ημέρα της οσμής.