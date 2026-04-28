Όταν ένας σεισμός 6,1 Ρίχτερ ισοπέδωσε την Αλόννησο - Από τους πιο μεγάλους στη χώρα

Η άνοιξη του 1965 έμελλε να χαραχτεί στη μνήμη των Ελλήνων ως μια περίοδος σκληρών χτυπημάτων από τον Εγκέλαδο. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 9ης Μαρτίου, στις 21:30, όταν ένας τρομερός σπασμός στο υπέδαφος του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου συγκλόνισε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Από την Πελοπόννησο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, η γη σείστηκε συθέμελα, όμως το «μάτι του κυκλώνα» βρισκόταν στις Σποράδες.

Η Αλόννησος, ένα μικρό νησί δύο χιλιάδων κατοίκων, ουσιαστικά ισοπεδώθηκε μετά από ένα σεισμό 6,1 Ρίχτερ. Ο απολογισμός ήταν θλιβερός. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, καθώς δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι υλικές ζημιές ήταν ανυπολόγιστες. Συνολικά 1.941 κτίρια καταστράφηκαν, ενώ ελάχιστα ήταν τα σπίτια που παρέμειναν όρθια ή δεν κρίθηκαν «επικινδύνως ετοιμόρροπα».

Συγκεκριμένα, το 64% των κτιρίων του νησιού κατέρρευσαν τελείως, το 15% κρίθηκαν ακατοίκητα και το υπόλοιπο 20% παρουσίασε σοβαρές ρωγμές.

Η ένταση της σεισμικής δραστηριότητας ήταν τέτοια, που μόλις δύο λεπτά μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ένας ισχυρότατος μετασεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ, ολοκληρώνοντας το έργο της καταστροφής.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, ο κρατικός μηχανισμός αντέδρασε με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Οι Αρχές της Μαγνησίας ενημερώθηκαν για το τι είχε συμβεί μόλις στις τέσσερις το πρωί της επόμενης ημέρας. Μέχρι να φτάσουν τα πρώτα εφόδια στο νησί το μεσημέρι της 10ης Μαρτίου, οι σεισμόπληκτοι έμειναν εντελώς αβοήθητοι.

Όπως περιέγραφαν οι εφημερίδες της εποχής, οι κάτοικοι αναζήτησαν απεγνωσμένα καταφύγιο σε σπηλιές, κάτω από δέντρα ή μέσα σε βάρκες και ιστιοφόρα για να προστατευτούν από το τσουχτερό ψύχος της νύχτας.

Πριν προλάβουν να επουλωθούν οι πρώτες πληγές, στις 13 Μαρτίου, ένας νέος σεισμός με το ίδιο επίκεντρο έπληξε την περιοχή. Αυτή τη φορά, οι καταστροφές επεκτάθηκαν και στη γειτονική Σκόπελο, όπου 1.486 σπίτια κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ άλλα 900 παρουσίασαν ρωγμές. Ευτυχώς, σε αυτή τη δεύτερη δόνηση δεν υπήρξαν θύματα.

Η έντονη αυτή δραστηριότητα οφείλεται στο γεγονός ότι το Αιγαίο αποτελεί μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή. Βρίσκεται σε μια σύνθετη τεκτονική ζώνη ανάμεσα στην Αφρικανική, την Ευρασιατική και την πλάκα της Ανατολίας. Η πλάκα της Ανατολίας σπρώχνει την πλάκα του Αιγαίου νοτιοδυτικά με ταχύτητα 3 εκατοστών το χρόνο, ενώ η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο με ρυθμό 4 εκατοστών ετησίως, προκαλώντας συνεχή τεκτονική επέκταση και ενεργοποίηση ρηγμάτων.

Ο κύκλος των καταστροφών για την άνοιξη του '65 δεν έκλεισε στις Σποράδες. Στις 5 Απριλίου, στις 5:13 τα ξημερώματα, ένας ισχυρότατος σεισμός χτύπησε την Πελοπόννησο, βρίσκοντας τους κατοίκους στον ύπνο.

Ο απολογισμός ήταν ακόμη πιο αιματηρός: 17 νεκροί, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, και περισσότεροι από 200 τραυματίες. Η Μεγαλόπολη δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα, με το 80% των σπιτιών της να καθίστανται ακατοίκητα, ενώ πολλά χωριά της γύρω περιοχής κυριολεκτικά αφανίστηκαν από τον χάρτη.