«Όταν γυρίσεις θα σε ξεκοιλιάσω»: Νταής 51χρονος στον Βόλο απειλεί και χειροδικεί συνεχώς κατά της πρώην σύζύγου του

Σε κόλαση είχε μετατρέψει τη ζωή της πρώην συζύγου του, ένας 51χρονος στον Βόλο, γιατί δεν την είχε ξεπεράσει. Ο χωρισμός ήρθε τον περασμένο Μάϊο όταν ο νταής σύζυγος πήρε μαχαίρι και απείλησε να τη σκοτώσει, γεγονός που την οδήγησε στο να φύγει από το σπίτι όπου ζούσαν μαζί.

Όπως αναφέρουν τα gegonota.gr, τον Ιούλιο, όταν πήγε να παραδώσει το αυτοκίνητο του που ήταν στην κατοχή της, εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά και απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Τον Αύγουστο, στο πάρκινγκ του σπιτιού της, την έπιασε από τον λαιμό επειδή αρνήθηκε να πάει για καφέ μαζί του.

Διαβάστε ακόμα: Τρόμος στον Αλμυρό: Γύρισε το 6χρονο παιδί του ανάποδα και φώναζε στη μητέρα «θα σε σκοτώσω»

Σύμφωνα με την παθούσα, πολλές φορές εμφανιζόταν στη δουλειά της, της τηλεφωνούσε και την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.

Την 28η Οκτωβρίου, γύρω στις 21:00 το βράδυ, την πήρε τηλέφωνο και τη ρώτησε πού βρίσκεται. Εκείνη είπε ότι ήταν βόλτα, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν έξω από το σπίτι της και θα περίμενε, απειλώντας ότι θα τη «ξεκοιλιάσει» όταν επιστρέψει.

Η γυναίκα του δήλωσε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία και εκείνος συμφώνησε να πάνε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά προσήλθε μόνος, ομολόγησε τις πράξεις του και συνελήφθη.

Διαβάστε ακόμα: Κορωπί: «Τον αγαπώ, είμαστε μια κανονική οικογένεια» λέει η 40χρονη παρά το φουσκωμένο μάτι

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την παθούσα, ενώ η έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

