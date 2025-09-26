Μενού

Πανελλαδική απεργία 1η Οκτωβρίου: Η ανακοίνωση της SKY Express για τα δρομολόγια των πτήσεων

Η ανακοίνωση της SKY Express για την Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

sky express
Αεροσκάφος της Sky Express | Shutterstock
Η SΚΥ Express έβγαλε ανακοίνωση για τα μέτρα που θα λάβει σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των ελεγχτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό, που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ότι έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην προαναγγελθείσα 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Σε αναμονή της  έκδοσης της οριστικής απόφασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η εταιρεία ενημερώνει ότι διατηρεί το πτητικό της πρόγραμμα αμετάβλητο.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η εταιρεία προσφέρει μία από τις παρακάτω επιλογές, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή των εισιτηρίων του:

  • Αλλαγή της ημερομηνίας του εισιτηρίου, για τον ίδιο προορισμό, έως τις 15/10/2025.
  • Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του αρχικού εισιτηρίου και έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 215 2156510 ή να αποστείλουν email στο callcenter@skyexpress.com

Σε περίπτωση που η κράτησή έχει πραγματοποιηθεί μέσω τουριστικού γραφείου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρίας. 
 

