Πανελλήνιες 2026: Η μεγαλύτερη βοήθεια πριν τις εξετάσεις, δεν είναι το διάβασμα

Οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν σηματοδοτούν την αρχή ή το τέλος μίας διαδρομής. Απλά περιλαμβάνονται σε μία από τις πολλές φορές που δίνουμε εξετάσεις στη ζωή μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε αυτές αξιολογείται το μέλλον μας, μέσα σε λίγες ώρες. Γι' αυτό πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα ψυχραιμία, οι μαθητές, οι γονείς και όλη η οικογένεια.

Ψύχραιμοι πρέπει να παραμένουν πρωτίστως στους γονείς, οι οποίοι έχοντας επιβαρυνθεί με το αυξημένο κόστος της προετοιμασίας, συχνά δημιουργούν αυξημένες προσδοκίες και άθελα τους ασκούν μεγάλη ψυχολογική πίεση στα παιδιά τους. Με τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα, η Γ’ λυκείου έχει καταλήξει να κοστίζει για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων, όσο μια χρονιά σε ένα σχετικά ακριβό ιδιωτικό σχολείο και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, όσο κοστίζουν δύο χρονιές φοίτησης μαζί.

Παράλληλα, η στεγαστική κρίση επιδεινώνει την πίεση που νιώθουν τα παιδιά, καθώς πολλές οικογένειες δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα φοιτητικό σπίτι σε άλλη πόλη, με συνέπεια οι μαθητές πρωτίστως της Αττικής αλλά και της Θεσσαλονίκης να επιβαρύνονται με το επιπρόσθετο άγχος πως πρέπει να περάσουν στα ΑΕΙ της ιδιαίτερης πατρίδας τους γιατί στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν σε μια ξένη πόλη.

Όλες αυτές οι έγνοιες δεν ωφελούν τα παιδιά, που πρέπει να προετοιμαστούν με ηρεμία, ησυχία και καθαρό μυαλό. Η προετοιμασία βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, δεν αφορά μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, τώρα που βρισκόμαστε στην κυριολεξία στο τελευταίο μίλι, πριν την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων στις 29 Μαΐου με το μάθημα της έκθεσης, χρειάζεται να δημιουργήσουμε στο σπίτι μία ήρεμη ατμόσφαιρα, με θετική σκέψη και πλήρη απουσία εντάσεων. Γκρίνια και καυγάδες δεν έχουν καμία θέση σε ένα σπίτι μαθητών που προετοιμάζονται για εξετάσεις.

Διαβάστε ακόμα: Το 1550 στην υπηρεσία των υποψηφίων στις Πανελλήνιες - Εγκαινιάζεται η γραμμή υποστήριξης

Οφείλουμε σαν γονείς να διαβεβαιώσουμε τα παιδιά μας πως είμαστε δίπλα τους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς «αλλά» ή «ναι μεν…», και πως μαζί θα είμαστε και στην επόμενη ημέρα. Ό,τι και αν γίνει είτε η βαθμολογία είναι αυτή που περιμένουμε είτε όχι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί και θα βρούμε λύση για κάθε επόμενο βήμα.

Τα παιδιά ξέρουν από μόνα τους και με την καθοδήγηση που έχουν από το σχολείο και τους καθηγητές των φροντιστηρίων ή των ιδιαίτερων μαθημάτων πώς πρέπει να προετοιμαστούν καθαρά στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Αυτό που χρειάζονται από την οικογένεια είναι μια ρουτίνα ύπνου και διαβάσματος, οργάνωση, καθαρό μυαλό, θρεπτικό και ελαφρύ φαγητό πλούσιο σε άπαχη πρωτεΐνη (κρέας και ψάρι), βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, επαρκή ύπνο και σωστή ενυδάτωση.

Οι πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου και τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου. Μέσα σ’ αυτό το 10ήμερο διάστημα οι μαθητές καλό είναι:

Να τρώνε μικρά συχνά γεύματα με υγιεινές τροφές που τους επιτρέπουν να έχουν απόδοση στο διάβασμα χωρίς να τους πιάνει υπνηλία,

Να κοιμούνται καλά αρκετές ώρες (τουλάχιστον 7-8 ώρες) γιατί ένας κουρασμένος εγκέφαλος δεν αποδίδει,

Να πίνουν πολλά υγρά (νερό και χυμούς, όχι αναψυκτικά ή ενεργειακά ποτά που δημιουργούν υπερένταση) και

Να απέχουν από τα παιχνίδια και το scrolling στο κινητό τηλέφωνο, που αποσπά την προσοχή τους.

Να μην ξενυχτούν και να μην κάνουν κακές σκέψεις.

Διαβάστε ακόμα: Πανελλήνιες 2026: Οδηγός για τις προφορικές εξετάσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

Στον αντίποδα συνιστώνται:

Ένας περίπατος ή λίγη ώρα για ξεμούδιασμα και άσκηση στο γυμναστήριο ή μια μικρή βόλτα με φίλους -γιατί οι μαθητές δεν είναι «στρατιώτες» και πρέπει να χαλαρώσουν για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Αν τα παιδιά χρειάζονται βιταμινούχα συμπληρώματα (κυρίως βιταμίνες για ενέργεια και τόνωση της εγκεφαλικής λειτουργίας, να μην το παρακάνουν και να φροντίσουν να παίρνουν τις βιταμίνες το πρωί κατά προτίμηση με άδειο στομάχι και όχι αργά το απόγευμα ή το βράδυ.

Επίσης πρέπει να προσέχουν την ατομική τους υγιεινή (βούρτσισμα δοντιών, καθημερινό ντους, απολύμανση των φακών επαφής και ό,τι άλλο χρειάζεται).