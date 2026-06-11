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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας που έδωσαν τα ΕΠΑΛ

Οι πρώτες απαντήσεις στα θέματα τα οποία εξετάστηκαν σήμερα, Πέμπτη (11/06), οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

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Πανελλήνιες | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
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Δημοσιεύονται οι πρώτες απαντήσεις των θεμάτων ειδικότητας που έδιναν οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 των ΕΠΑΛ σήμερα, Πέμπτη (11/06).

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Ναυτικές Μηχανές

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Ναυτικές Μηχανές

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα, 8/6.

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