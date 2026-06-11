Μενού

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Αυτά είναι τα θέματα που εξετάστηκαν σήμερα (11/06) στα ΕΠΑΛ

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα Πέμπτη (11/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Αναλυτικά, τα θέματα.

Reader symbol
Newsroom
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνεχίστηκαν σήμερα, Πέμπτη (11/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους υποψήφιους να δίνουν μαθήματα ειδικότητας.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Ναυτικές Μηχανές

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα, 8/6.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ