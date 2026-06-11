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Συνεχίστηκαν σήμερα, Πέμπτη (11/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους υποψήφιους να δίνουν μαθήματα ειδικότητας.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Ναυτικές Μηχανές

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα, 8/6.