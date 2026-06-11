Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη (11/6), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.
Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 08:30 και οι υποψήφιοι θα έπρεπε να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα, 8/6.
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