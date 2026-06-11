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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τα μαθήματα ειδικότητας που δίνουν σήμερα οι μαθητές ΕΠΑΛ

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη (11/6), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

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Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ
Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ | Eurokinissi
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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη (11/6), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 08:30 και οι υποψήφιοι θα έπρεπε να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα, 8/6.

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