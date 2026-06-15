Τελείωσαν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάστηκαν στα τελευταία τους μαθήματα σήμερα, Δευτέρα (15/06).

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στους Κινητήρες Αεροσκαφών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στους Κινητήρες Αεροσκαφών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Πρεμιέρα για τα ειδικά μαθήματα στις Πανελλήνιες

Αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, μετά τα Αγγλικά στις Πανελλήνιες ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19 Ιουνίου, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.