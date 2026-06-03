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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» στη Βιολογία και οι πρώτες απαντήσεις

Όλα τα θέματα που εξετάστηκαν σήμερα στη Βιολογία για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 και οι πρώτες απαντήσεις.

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Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Δημοσιεύτηκαν τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Βιολογία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στη Βιολογία

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Σημειώνεται πως η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πλέον καθοριστικές των Πανελληνίων, καθώς τα συγκεκριμένα μαθήματα έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας και επηρεάζουν άμεσα την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές πρώτης προτίμησης.

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