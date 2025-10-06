Πάνος Ρούτσι: «Μην τολμήσει η κυβέρνηση να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου - Θα το πάω μέχρι τέλους»

Προειδοποίηση προς την κυβέρνηση να μην πειράξει τον τάφο του παιδιού του που χάθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη απηύθυνε ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι.

Λίγο πριν τον επισκεφτεί ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο κ. Ρούτσι προχώρησε σε νέα δήλωση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. «Είμαι 22 ημέρες μπροστά στη Βουλή και αντί η κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό αντίθετα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάμψει τον αγώνα μου και να παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω», είπε αρχικά.

Διαβάστε ακόμα: Τάνια Τσανακλίδου: «Έχω πάει να δω τον Πάνο Ρούτσι και του έχω τραγουδήσει»

Συνέχιζε λέγοντας ότι «την Πέμπτη 10 του μήνα έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου. Δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί».

«Εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Ό,τι άλλο θέλει να κάνει η κυβέρνηση, δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου», ξεκαθάρισε ο Πάνος Ρούτσι και κατέληξε:

«Ο κόσμος και εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυόμισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ, θα το πάω μέχρι τέλους, όπως έχω δηλώσει, και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Νωρίτερα, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα για να εκφράσει τη στήριξή του. Σε σύντομη δήλωσή του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Ιερώνυμος ανέφερε ότι ο Πάνος Ρούτσι «είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ήρθα να τον δω».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Morning Point» του Mega, κόσμος συνεχίζει να καταφθάνει στο σημείο όπου ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας για 22η ημέρα, ενώ μόνο σήμερα τόν επισκέφτηκαν τρία σχολεία.