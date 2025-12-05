Παντού οι αγρότες: Θέλουν μπλόκο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Παραμένουν σε Εύζωνες, Προμαχώνα

Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες ανά την ελληνική επικράτεια, έχοντας μάλιστα παγιώσει την παρουσία τους δίπλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να μπουν εντός του αερολιμένα.

Φυσικά οι αρχές απεύχονται οποιονδήποτε αποκλεισμό των πτήσεων, έχοντας αποστείλει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν τον κόσμο της υπαίθρου να προχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, σε αποσπασματικά και πλήρη μπλόκα ανά τη χώρα οι αγρότες απευθύνουν το απαράλλακτο αίτημά τους: Να σταματήσει ο εσκεμμένος στραγγαλισμός του πρωτογενούς τομέα.

Αγρότες παντού: Μπλόκα σε διόδια, εθνικές, και σύνορα

Πάνω από 6.000 τρακτέρ παραμένουν σε μεγάλους οδικούς άξονες, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα για έκτη μέρα και οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη απέκλεισαν στις 6.30 το απόγευμα οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία επιχείρησε να εμποδίσει τους αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό με κλούβες λίγο πριν από τον κόμβο στα "Πράσινα Φανάρια", σε μία προσπάθεια να εμποδίσουν την πρόσβαση των αγροτών.

Αγρότες; Τα μπλόκα που έπονται

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Δεν αποκλείουν να υπάρξουν κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις, όπως για παράδειγμα πορεία με τα τρακτέρ και κατάληψη λιμανιών. Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της αγροτικής δραστηριότητας, καθώς και οι καταβολές των πληρωμών και των αποζημιώσεων που δικαιούνται, στον απόηχο του σκανδάλου και της κακοδιαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τις επόμενες ημέρες πιθανότατα να ακολουθήσει η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας που θα εξετάσει κάθε μορφή κλιμάκωσης.