Αισιόδοξα ήταν τα νέα για την κατάσταση υγείας των δύο τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που μεταφέρθηκαν χθες, Πέμπτη (29/01), από τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου παρείχε ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, ο κ. Φορτούνης ανέφερε πως ο 20χρονος φέρει κυρίως κακώσεις εγκεφάλου και παρουσιάζει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας.

Η κατάστασή του κρίνεται σταθερή, χωρίς να απαιτείται, προς το παρόν, χειρουργική παρέμβαση ή νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Απαιτείται στενή παρακολούθηση και εγρήγορση σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής της κλινικής του εικόνας» σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι οι ζωτικές λειτουργίες του 20χρονου τραυματία είναι φυσιολογικές και οι ενδείξεις που αφορούν την αναπνευστική και κυκλοφορική επάρκεια είναι θετικές.

«Το βασικό είναι ότι η κλινική του κατάσταση είναι σταθερή και εάν συνεχίσει έτσι, η εξέλιξή του θα είναι καλή. Βέβαια, σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής της κλινικής του εικόνας θα υπάρξουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, αλλά ήδη έχουν περάσει αρκετές ημέρες από το ατύχημα και δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης. Άρα, αισιοδοξώ ότι η πορεία του θα είναι σε καλή κατεύθυνση» προσέθεσε ο κ. Φορτούνης.

Αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση του 20χρονου, ο κ. Φορτούνης επισήμανε ότι ο ασθενής εμφανίζει περιτραυματική αμνησία και δεν έχει πλήρη συναίσθηση του γεγονότος. Όπως είπε, έχει έρθει σε επαφή με τους οικείους του, ενώ τον επισκέφθηκαν και φίλοι του.

Παράλληλα, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι ειδικότητες του νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων χειρουργοί, νευροχειρουργοί, ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ωτορινολαρυγγολόγοι, καθώς και ψυχίατροι, ώστε να υπάρξει άμεση υποστήριξη εφόσον χρειαστεί.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο τραυματία, ηλικίας 28 ετών, ο κ. Φορτούνης ανέφερε ότι νοσηλεύεται στην Α’ Χειρουργική Κλινική, πρακτικά χωρίς κακώσεις και ενδέχεται ακόμη και εντός της ημέρας να λάβει εξιτήριο.

Τέλος, ο κ. Φορτούνης, εκ μέρους της διοίκησης, του προέδρου και του προσωπικού του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.