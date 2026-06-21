Παράσυρση 7χρονου με ποδήλατο στο Κορωπί: Μπήκε ανάποδα σε δρόμο

Τροχαίο με παράσυρση ποδηλάτου 7χρονου αγοριού σημειώθηκε σε δρόμο στο Κορωπί. Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, το παιδί μπήκε ανάποδα σε δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενη οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο 7χρονος και μερικά άλλα παιδιά με ποδήλατα βγήκαν από στενό, ανάποδα, και βρέθηκαν στον δρόμο, την ώρα που περνούσε η οδηγός.

Το ποδήλατό του, παρασύρθηκε από το όχημα, με εκείνον να πέφτει στο οδόστρωμα.

Η οδηγός ακινητοποίησε το αμάξι και έτρεξε, έντρομη, να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, που, ευτυχώς, δεν είχε τραυματιστεί.

Όταν διαπίστωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, τον έψεξε που μπήκε ανάποδα στον δρόμο, θέτοντας όλους σε κίνδυνο.

«Τα είδα που έρχονταν ανάποδα, κατέβαινε η γυναίκα με το αμάξι της και ευτυχώς που ήταν δύο δευτερόλεπτα μπροστά το αμάξι» είπε επιχειρηματίας της περιοχής.

Περίοικοι μεταφέρουν πως από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.