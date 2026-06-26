Δεν έχει πολλά να ζηλέψει η Αθηναϊκή ριβιέρα από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς 17 παραλίες της Αττικής συγκαταλέγονται στις 624 που έλαβαν Γαλάζια Σημαία την Πέμπτη (14/5), ανάμεσά τους το Σούνιο και η Γλυφάδα.

Με τη «ζήτηση» για εξόρμηση στην παραλιακή να ανεβαίνει μαζί με τον υδράργυρο, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ανακοίνωσε τις βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία ακτές και μαρίνες της πρωτεύουσας.

Αναλυτικά η λίστα με τις «γαλάζιες» παραλίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος Μαραθώνος

Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Διασταύρωση

Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

Σούνιο

Δήμος Σαρωνικού

Λαγονήσι 1-Grand Beach

Λαγονήσι 2-Mediterraneo

Λαγονήσι 3-Κοχύλια

Μαύρο Λιθάρι

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Αστέρας Βουλιαγμένης

Βούλα Α

Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

Γλυφάδα

Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων

Κινέττα

Δήμος Αίγινας

Αγ. Μαρίνα

Στη 2η θέση παγκοσμίως οι ελληνικές παραλίες

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα καταλαμβάνει για ακόμα μία χρονιά τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες.

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Στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων αιγιαλών κάθε χρόνο, που ξεπερνούν τους 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.