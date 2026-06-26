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Σούνιο, Λαγονήσι: Αυτές είναι οι 17 καλύτερες παραλίες στην Αττική

Δεν έχει πολλά να ζηλέψει η Αθηναϊκή ριβιέρα από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς 17 παραλίες της Αττικής έχουν λάβει «Γαλάζια Σημαία».

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Παραλία στο Σούνιο
Παραλία στο Σούνιο | Shutterstock
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Δεν έχει πολλά να ζηλέψει η Αθηναϊκή ριβιέρα από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς 17 παραλίες της Αττικής συγκαταλέγονται στις 624 που έλαβαν Γαλάζια Σημαία την Πέμπτη (14/5), ανάμεσά τους το Σούνιο και η Γλυφάδα

Με τη «ζήτηση» για εξόρμηση στην παραλιακή να ανεβαίνει μαζί με τον υδράργυρο, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ανακοίνωσε τις βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία ακτές και μαρίνες της πρωτεύουσας.

Αναλυτικά η λίστα με τις «γαλάζιες» παραλίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος Μαραθώνος

  • Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

  • Διασταύρωση
  • Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

  • Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

  • Σούνιο

Δήμος Σαρωνικού

  • Λαγονήσι 1-Grand Beach
  • Λαγονήσι 2-Mediterraneo
  • Λαγονήσι 3-Κοχύλια
  • Μαύρο Λιθάρι

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

  • Αστέρας Βουλιαγμένης
  • Βούλα Α
  • Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

  • Γλυφάδα
  • Γλυφάδα Α
  • Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων

  • Κινέττα

Δήμος Αίγινας

  • Αγ. Μαρίνα

Στη 2η θέση παγκοσμίως οι ελληνικές παραλίες

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα καταλαμβάνει για ακόμα μία χρονιά τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες.

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Στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων αιγιαλών κάθε χρόνο, που ξεπερνούν τους 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

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