Πάτρα: Πώς πήγαν να «καλύψουν» τον φόνο του 30χρονου - Καθάρισαν με χλωρίνη και ξήλωσαν κάμερες

Συνταρακτικές αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε κλαμπ στην Πάτρα, με τις κινήσεις των ιδιοκτητών να διαγράφουν ξεκάθαρη απόπειρα συγκάλυψης του φόνου.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, που έσπευσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2025 στο νυχτερινό μαγαζί επί της Αγίου Ανδρέου έναντι της πλατείας Πίνδου, βρήκαν περιέργως τις πόρτες σφραγισμένες.

Όταν ένας από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης τους άνοιξε, διαπίστωσαν, σύμφωνα με το pelop.gr, ότι ο χώρος είχε καθαριστεί και σε καμία περίπτωση δεν μαρτυρούσε το έγκλημα, με διακριτή την οσμή χλωρίνης.

Πάτρα: Πήγαν να «καθαρίσουν» το έγκλημα

Σύμφωνα με πηγές του μέσου, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του κλαμπ, εκεί δηλαδή όπου έπεσε νεκρός ο 30χρονος, εντοπίστηκε χαρτοπετσέτα που έφερε «ίχνη καστανέρυθρων κηλίδων».

Σε συνέχεια της έρευνας στελεχών του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, σε κάδο απορριμμάτων στην κουζίνα, βρέθηκε χαρτί κουζίνας με καφέ-κόκκινες κηλίδες, σπασμένα μέρη από σκαμπό και ένα κομποσκοίνι.

Κηλίδες βρέθηκαν και σε χαρτιά που είχαν πεταχθεί σε κάδο στο χώρο της τουαλέτας. Ευρήματα τα οποία και κατασχέθηκαν ως πειστήρια και εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε, σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση από υπάλληλο της επιχείρησης, που εργαζόταν το βράδυ του φόνου ως πορτιέρης.

Πάτρα: 16 κάμερες «εξανεμίστηκαν»

Από την έρευνα προέκυψε πως από ντουλάπι της κουζίνας, είχε αφαιρεθεί το καταγραφικό των 16 καμερών ασφαλείας της επιχείρησης, με τους ιδιοκτήτες αρχικά να επιχειρούν να αποκρύψουν το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει καταγράψει τα όσα συνέβησαν.

Ο ένας εξ αυτών μάλιστα δήλωσε άγνοια για ύπαρξη καταγραφικού, με τον δεύτερο να ισχυρίζεται στους αστυνομικούς πως λόγω ανακαίνισης του καταστήματος, το καταγραφικό το είχε παραδώσει για φύλαξη σε εταιρεία ασφαλείας.

Αυτό ωστόσο διέψευσε ο υπεύθυνος της ιδιωτικής εταιρείας, ο οποίος δήλωσε πως μετά την ανακαίνιση, οπότε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, ουδέποτε κανείς από τους συνιδιοκτήτες «τους ενόχλησαν για κάποια βλάβη του μηχανήματος ή τους παρέδωσαν προς έλεγχο».

Η εξέλιξη οδήγησε στη σύλληψη των δυο επιχειρηματιών με τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, υπόθαλψης και παρεμπόδισης δικαιοσύνης κατά συναυτουργία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Ο ένας κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο το δικαστήριο επέβαλλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών. Ωστόσο, άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.