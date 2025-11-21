Πειραιάς: Η στιγμή που φτάνουν ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ στο ειδικό σχολείο για τη 13χρονη

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα (21/11) το πρωί στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, όπου ένα 13χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του την ώρα του φαγητού.

Η μαθήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δεκατιανού και σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που φτάνουν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά, για το τραγικό περιστατικό με την 13χρονη μαθήτρια.

Την εικόνα από την κινητοποίηση των Αρχών μετέφερε στο Orange Press Agency και εργαζόμενος της περιοχής, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια της ταχύτατης διακομιδής.

«Ήρθαν πολύ γρήγορα, κρίμα για το παιδί»

Σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα στο Orange Press Agency, οι αρχές έφτασαν ταχύτατα, με τους αστυνομικούς να διακόπτουν την κυκλοφορία για να διευκολύνουν τη διέλευση του ασθενοφόρου.

«Ήρθε η αστυνομία πολύ γρήγορα, έκλεισε την κυκλοφορία του δρόμου για να κινηθεί το ασθενοφόρο», ανέφερε ο εργαζόμενος. Όπως σημείωσε, το όχημα του ΕΚΑΒ εισήλθε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ώστε να παραλάβει το παιδί: «Μπήκε μέσα το ασθενοφόρο, από ό,τι είδα, και πήρε το παιδάκι», δήλωσε.

Ο εργαζόμενος στάθηκε στην ταχύτητα αντίδρασης των υπηρεσιών, τονίζοντας ότι «Κόψανε τον δρόμο πάρα πολύ γρήγορα και κινήθηκαν σωστά. Και στο ασθενοφόρο που ήρθε πολύ γρήγορα για το παιδί».

Η θλιβερή κατάληξη

Πρόσθεσε ωστόσο πως ενημερώθηκε για τη σοβαρότητα της κατάστασης από τους παρευρισκόμενους: «Μάθαμε από τους γύρω που πήγαν και κοίταξαν ότι το παιδάκι μάλλον έχασε τις αισθήσεις του και το πήραν γρήγορα από το σχολείο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την κατάληξη του συμβάντος, τόνισε: «Κρίμα που έμαθα ότι το παιδί έχασε τη ζωή του, κρίμα στους γονείς του, συλλυπητήρια».