Περιστέρι: Επεισόδιο με οδηγούς στην Ιερά Οδό - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και έγινε καπνός

Οδηγός φέρεται να τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι στο Περιστέρι, και ύστερα να εγκατέλειψε το σημείο.

Μετά την είδηση για την άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Περιστέρι, ακόμη ένα περιστατικό βίας έλαβε χώρα στην περιοχή, ανάμεσα σε δύο οδηγούς. 

Σύμφωνα με το Mega, oδηγός ενός αυτοκινήτου επιτέθηκε σε έναν μοτοσικλετιστή. Ο δράστης χρησιμοποίησε κατσαβίδι, τραυματίζοντας σοβαρά τον άνδρα στο μάτι πριν εξαφανιστεί από το σημείο.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του επιτιθέμενου και καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.


 

