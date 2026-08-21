Σχεδόν δύο μήνες μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα παραμένουν στο ίδιο σημείο λόγω γραφειοκρατίας, η οποία θέτει εμπόδια στην πραγματογνωμοσύνη και την παραλαβή αντικειμένων από τους ενοίκους.

Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open πραγματοποίησε ρεπορτάζ στην οδό Αλκμήνης 22, όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία, δείχνοντας την σοκαριστική αλήθεια πως δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμία εργασία για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

H μόνη αλλαγή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ότι έχει τοποθετηθεί μια προστατευτική λαμαρίνα μπροστά από το κατεστραμμένο κτήριο και μια πινακίδα που αναφέρει πως «απαγορεύεται η κυκλοφορία των πεζών επί του οδοστρώματος -Κίνηση πεζών μέσω παρακείμενων πεζοδρομίων».

Επίσης, υπάρχει 24ωρη φύλαξη του χώρου από αστυνομικές δυνάμεις.

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Ο Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης στο Δήμο Αθηναίων διευκρίνισε στην εκπομπή ότι η λαμαρίνα που μπήκε από την πρώτη στιγμή «ήταν αίτημα των κατοίκων (της πολυκατοικίας που κατέρρευσε) για να προστατέψουν τα τιμαλφή και τα προσωπικά τους αντικείμενα από οποιοδήποτε πλιάτσικο».

Καθώς η διαδικασία του καθαρισμού στο σημείο που κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα δεν έχει ξεκινήσει, δεν καθίσταται δυνατό να γίνει αυτοψία και να προχωρήσει η διερεύνηση της αιτίας του σοκαριστικού συμβάντος.

Παράλληλα, οι ένοικοι και ιδιοκτήτες των διπλανών πολυκατοικιών επέστρεψαν μετά από σχεδόν δύο μήνες στα σπίτια, καθώς έπρεπε να πραγαμτοποιηθεί τεστ στατικότητας για να βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλές να μείνουν στο κτήριο.

«Ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε τον καθαρισμό με κονδύλι 835.000 ευρώ»

Μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε τον καθαρισμό με κονδύλι 835.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Παρόλο που η απόφαση ελήφθη στις 30 Ιουλίου, οι εργασίες απομάκρυνσης υπολογίζονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής ρώτησε τον κύριο Χαρλαύτη, τι έχει πάει λάθος και δεν έχει γίνει τίποτα, εκείνος εξήγησε ότι «με όρους δημόσιας διοίκησης δεν έχει πάει λάθος. Έχει πάει και γρήγορα».

Τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες, «περιμέναμε τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, καθώς επί της ουσίας πρόκειται για μια ιδιωτική διαφορά. Έπρεπε κάποιος να προκρίνει ποιος θα κάνει τη δουλειά, γιατί υπό κανονικές συνθήκες και αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα έπρεπε οι δυο ιδιώτες να τα βρουν μεταξύ τους», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Για να μην έχουμε θέματα, έπρεπε να μας πουν πότε θα αρχίσουμε τη δική μας διαδικασία και τι θέλουν να κάνουμε ακριβώς, γιατί μέσα στα μπάζα υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα, υπάρχουν διάφορα και επειδή υπάρχει δικαστική διένεξη, οι πραγματογνώμονες πρέπει να μας πουν τι να κάνουμε ώστε να μη χαλάσουμε το σημείο έρευνας».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει τα εξής βήματα:

«Έχουμε κάνει δυο συναντήσεις στην Εισαγγελία, έχουμε πάρει την εισαγγελική παραγγελία έχουμε στείλει τους όρους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ έχουμε πάρει την έγκριση από το ΕΣΗΔΗΣ για να κάνουμε τον διαγωνισμό, έχουμε περάσει από το δημοτικό συμβούλιο την πρόθεση του δήμου να μαζέψει τα μπάζα, έχουμε περάσει από τη δημοτική επιτροπή, ώστε να εγκριθούν οι όροι του διαγωνισμού, έχουμε στείλει το αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών και μας έχει εγκρίνει το κονδύλι -το οποίο μας έχει στείλει, έχουμε στείλει στην ΕΑΔΥΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) τη διαγωνιστική διαδικασία ενέκρινε η ΕΑΔΥΣΥ το διαγωνισμό και όλα αυτά έγιναν σε ενάμιση μήνα».