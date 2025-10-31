Πιερρακάκης: «Απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ» - Ποια κλείνουν

«Εθνικό ζήτημα» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τη συνθήκη που αφορά τα ΕΛΤΑ, και κατά την τοποθέτηση του στο φορολογικό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Οικονομικών για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων στην Ελλάδα από τις 3 Νοεμβρίου ανέφερε ότι «θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

Αναλυτικότερα, ο Yπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε: «Θα δεχθώ απολύτως ότι η συνθήκη που διέπει και αφορά τα ΕΛΤΑ από την ίδρυσή τους, είναι εθνική.

Γι' αυτό ακριβώς αυτή η κυβέρνηση τα στήριξε οικονομικά πάρα πολύ, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και με μια σχετική εθελουσία έξοδο καθώς παγίως -όχι μόνο επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης αλλά εδώ και χρόνια- το ζητούμενο ήταν τα ΕΛΤΑ να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν».

Το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σημείωσε ο υπουργός «δεν είναι ένα καινούριο θέμα, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντά σε Ευκλείδη Τσακαλώτο και Νίκο Παππά

Απευθυνόμενος στον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Ευκλείδη Τσακαλώτο και επικαλούμενους ένα δημοσίευμα που εντόπισε του είπε ότι «εσείς ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ φέρεστε να διαφωνούσατε με τον άλλο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής τότε Νίκο Παππα για το κομμάτι της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και της μελέτης της PWC για το κλείσιμο 200 καταστημάτων, ζητώντας να προχωρήσει η μελέτη και θα θέλαμε να πείτε σχετικά».

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Νίκου Παππά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «σήμερα ακούσαμε το Νίκο Παππά Νο 2, ο οποίος μας είπε ότι "τις αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ δεν τις παίρνουν τεχνοκράτες αλλά οι πολιτικοί και ο αρμόδιος υπουργός"!

Εγώ, όμως θα επικαλεστώ τον Νίκο Παππά Νο1 που ως αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής μας έλεγε ότι "το Υπουργείο δεν είχε αρμοδιότητα στην διαχείριση των ΕΛΤΑ παρά μόνο σε επίπεδο νομοθετικό και κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στον ταχυδρομικό τομέα και σύμφωνα με το άρθρο 197 του Ν. 4389/16 όπως τροποποιήθηκε το 2018 το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛΤΑ μεταβιβάστηκε αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ την 1.1.2018 και στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΣΣΥΠ», το Υπερταμείο που ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε, συμπληρώνοντας ο υπουργός «ότι αυτοί οι Οργανισμοί (εν. το Υπερταμείο) με Νόμους που έχουν θεσπιστεί από την Βουλή λειτουργούν με ανεξαρτησία από πολιτικό έλεγχο».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, συμφώνησε ότι «προφανώς εξαρχής, η υπαγωγή οργανισμών στο Υπερταμείο δεν συνεπαγόταν επί της ουσίας ιδιωτικοποίησή τους [...] Η ποιότητα όμως και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έγιναν μετά το 2015 και η δημιουργία του Υπερταμείου αυτή την διαδρομή ακολουθούσε».

Κυριάκος Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: «Θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

Ο Υπουργός πρόσθεσε: «Σήμερα για τα ΕΛΤΑ, βρισκόμαστε εδώ που είμαστε και τα οποία (σ.σ.: τα ΕΛΤΑ) έχουν μεγάλα προβλήματα στην αναδιάρθρωσή τους. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ σήμερα δήλωσε ότι η αλληλογραφία έχει περιοριστεί στο 10% από εκείνη που υπήρχε πριν από δέκα χρόνια» και ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε «ασφαλώς και θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις».

Όμως συμφώνησε ότι «θα πρέπει να ληφθούν όλες οι παράμετροι υπόψιν σε αυτές τις αποφάσεις. Και αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε όλη αυτή την περίοδο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους έχει δώσει πολλά χρήματα για να επιβιώσει ο Οργανισμός και όχι για να κλείσουν».

Ο υπουργός είπε ότι είναι θετικός στο κοινό αίτημα όλων να προγραμματιστεί η σύγκληση των κοινών Επιτροπών για να ζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ με την παρουσία της διοίκησής τους και να εξεταστούν όλα τα θέματα και να δοθούν όλες οι απαντήσεις και τα στοιχεία.

Η παρέμβαση Τσακαλώτου

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος με παρέμβασή του υποστήριξε στον υπουργό ότι στο Νόμο του Υπερταμείου και η μεγάλη διαπραγμάτευση που έγινε με τους Θεσμούς για την ίδρυσή του ήταν για να μπει ανάμεσα στα άλλα ότι «το Υπερταμείο θα αυξήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων είτε με ιδιωτικοποιήσεις είτε με άλλα μέσα».

Τα «άλλα μέσα» είπε ο κ. Τσακαλώτος σημαίνει ότι μπορεί να μην γίνει καμία ιδιωτικοποίηση αλλά να αυξάνεις την περιουσία τους με άλλο τρόπο» και συμπλήρωσε ότι ο σχεδιασμός των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι αυτόνομος, το Υπερταμείο δουλεύει πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών του απάντησε ότι «σαφώς και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πλαίσιο λειτουργίας του Υπερταμείου αφού μετά την υπερήφανη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε και φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας».

Το Υπερταμείο, πρόσθεσε, «που δημιουργήσατε έχει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν σε αυτό για να πηγαίνουν το 50% των εσόδων που προκύπτουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και κατά 50% να μένουν στους οικείους οργανισμούς και αυτό είναι που οδηγεί τα πράγματα».

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν

Λουκέτο μπαίνει σε 204 καταστήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Αναλυτικά η λίστα με τα ΕΛΤΑ που κλείνουν στην Αττική:

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η λίστα με τα ΕΛΤΑ που κλείνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ

Πώς θα γίνεται η διανομή σε περιοχές που κλείνουν καταστήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, «στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον.

Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό».

Στις 4 Νοεμβρίου η Έκτακτη Συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ

Σφοδρές αντιδράσεις από Δήμους, εργαζόμενους στα Ταχυδρομεία, κόμματα και βουλευτές έχει προκαλέσει η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς σημείο εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς έκανε γνωστό ότι στη μια το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, 4/11, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με τα ΕΛΤΑ.

Ο κ. Καββαθάς είπε ότι «μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

Η κοινή συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι της Τρίτης 4ης Νοεμβρίου στην Αίθουσα της Γερουσίας.

