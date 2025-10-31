Σφοδρές αντιδράσεις από Δήμους, εργαζόμενους στα Ταχυδρομεία, κόμματα και βουλευτές έχει προκαλέσει η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς σημείο εξυπηρέτησης.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «απουσιάζει το μεταρρυθμιστικό στοιχείο», την ώρα που «περισσεύει το στοιχεί της συρρίκνωσης της Εταιρείας και της αποδιάρθρωσής της».

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στα Ταχυδρομεία κάνει επίσης λόγο για «αναπόφευκτο αποτέλεσμα της εικοσαετούς απουσίας ολοκληρωμένων και ξεκάθαρων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και την ταυχρομική εξυπηρέτηση που προσφέρουν και των, εκ του αποτελέσματος, αποτυχημένων εφαρμογών τους από τις Διοικήσεις της Εταιρείας, το ίδιο διάστημα».

Η ΠΟΣΤ σημειώνει, τα σχέδια για «αναδάρθρωση» και κλείσιμο καταστημάτων δεν είναι καινούργια και η επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Αντιδράσεις από Δήμους για το λουκέτο στα καταστήματα ΕΛΤΑ

Παράλληλα, αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε διάφορους Δήμους. Στον Τύρναβο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής κινητοποίηση έξω από το κατάστημα της περιοχής, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στην Κεντρική Διοίκηση των ΕΛΤΑ στη Λάρισα.

Ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, δήλωσε μεταξύ άλλων σε σύσκεψη φορέων για το ζήτημα: «Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο του ταχυδρομείου, δεν θα δεχτούμε άλλη υποβάθμιση του τόπου μας.

Ο Δήμος Τυρνάβου θα σταθεί αποφασιστικά στο πλευρό των εργαζομένων και των κατοίκων, διεκδικώντας σύγχρονες, δημόσιες και προσβάσιμες υπηρεσίες για όλους».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής, εξέφρασε, σε επιστολή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, την έντονη διαμαρτυρία του για το κλείσιμο του καταστήματος Χαλανδρίτσας που συνιστά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ένα ακόμη πλήγμα για την ορεινή περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Αλλά και ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων διεξήγαγε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με στόχο να αποτραπεί το λουκέτο στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Πράμαντα.

«Πρόκειται για μια απόφαση προκλητική και προσβλητική για τα Τζουμέρκα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να σβήνουν με ένα κουμπί τα χωριά μας από τον χάρτη, είναι γελασμένοι. Η απομάκρυνση των δημόσιων υπηρεσιών από την ορεινή Ελλάδα δεν είναι εξορθολογισμός, είναι εγκατάλειψη και διάλυση.

Αντί να στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, τις οδηγούν ένα βήμα πιο κοντά στην ερήμωση. Δε θα μείνουμε θεατές σε αυτό το έγκλημα κατά της υπαίθρου», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, εκφράζοντας την απαίτηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας για την άμεση ανάκληση της απόφασης για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ Πραμάντων.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων εκφράζει την πλήρη διαφωνία του και την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση για τον τερματισμό λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στο Λουτράκι και στους Αγίους Θεοδώρους, ενώ στάλθηκε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπερταμείο, στην οποία τονίζονται οι σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και τουριστικές συνέπειες της απόφασης και ζητώντας άμεση κυβερνητική παρέμβαση.

Ο δήμαρχος, Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, δήλωσε σχετικά: «Δεν θα επιτρέψουμε να υπονομευθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής μας. Ο Δήμος μας έχει αποδείξει πως διεκδικεί, συνεργάζεται και επιμένει — πάντα με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας. Παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση και θα συνεχίσουμε κάθε θεσμικό μέσο μέχρι να διασφαλιστεί η παραμονή των ΕΛΤΑ στον Δήμο μας».

Έκτακτη συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής

Παράλληλα, την άμεση σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Παραγωγής και Εμπορίου με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, αλλά και του εκπροσώπου του Υπερταμείου, ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Θετική στο αίτημα και η ΝΔ για την άμεση σύγκληση των Επιτροπών, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της απόφασης να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Αθανάσιος Καββαθάς, έκανε γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να διεξαχθεί αυτή η συνεδρίαση και θα ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή για την ημέρα διεξαγωγής της.

Το θέμα έθεσε αρχικά ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι «καταθέτουμε αίτημα διεξαγωγής έκτακτης κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, η διοίκηση των οποίων ανακοίνωσε ότι κλείνει 200 καταστήματα σε όλη την χώρα» και πρόσθεσε ότι «μπορεί η επεξεργασία του φορολογικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή να μετατεθεί για μία δύο ημέρες αργότερα μπροστά στην ανάγκη να συζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ παρουσία των αρμοδίων υπουργών, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ».

«Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το χρειάζονται δεν θα έχουν ταχυδρομείο. Δεν θα πω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει τα ΕΛΤΑ που είναι ατελείωτα αυτά, αλλά και επί ΝΔ τα ΕΛΤΑ στηρίχθηκαν με 130 εκατ. ευρώ για να κλείσουν 200 καταστήματα και η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο σαν να υπάρχει έξω μπουνάτσα;» πρόσθεσε ο κ. Παππάς.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, συντάχθηκε με το αίτημα και ζήτησε κατά την συνεδρίαση «να προσέλθει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου καθώς εποπτεύει την τήρηση του Κανόνα των καθολικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που παρά την ιδιωτικοποίησή τους τα έχουν κρατήσει στο αντικείμενό τους».

Ο κ. Κουκουλόπουλος επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική ερώτηση πριν την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των καταστημάτων με αυτό ως κεντρικό θέμα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, πρόσθεσε ότι «η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση των ΕΛΤΑ εγείρει σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά και την λειτουργία της Βουλής και το πως κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να συμπεριφέρονται και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση» Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι «κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ θα πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν την Βουλή των Ελλήνων και είναι θέμα κύρους και αξιοπιστίας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, συμφώνησε με το αίτημα, λέγοντας όμως προς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν πως «εκπλήσσομαι για την αντίδρασή σας, εδώ πραγματικά "ο βασιλιάς γυμνός" που σήμερα υποκρίνεστε αφού στηρίξατε με την πολιτική σας το κέρδος των πολυεθνικών και στο πλαίσιο αυτό στείλατε τα ΕΛΤΑ εκεί που είναι σήμερα, στο Υπερταμείο» και πρόσθεσε ότι «όταν το κέρδος μπαίνει στη μέση η ανάγκη των ανθρώπων πετιέται στο καλάθι των αχρήστων… ».

Ο λαός, τόνισε «δεν θα επιτρέψει να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται φθηνά, με πλήρη στελέχωση, με ευθύνη του Κράτους ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό».

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστήριξε το αίτημα άμεσης σύγκλησης των κοινών Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, λέγοντας πως η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση. «Είναι εντυπωσιακό, που στο μεγάλο πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου η απάντηση είναι να κλείσουν τα ταχυδρομεία!», σχολίασε ο κ. Τσακαλώτος.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, συμφώνησε στην ανάγκη άμεσης σύγκλησης των σχετικών Επιτροπών για να συζητηθεί η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα, λέγοντας ότι ήδη έχει δεχθεί πολλές διαμαρτυρίες πολιτών από την εκλογική του περιφέρεια.

Υπογράμμισε ότι «όταν κλείνουν όλες οι υπηρεσίες στα μικρά χωριά ουσιαστικά επιδεινώνεις το πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου» και πρόσθεσε πως «ο αρμόδιος υπουργός αλλά και το Υπερταμείο θα πρέπει να μας εξηγήσουν ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο και ποιο είναι το ποσό που χάνουν τα ΕΛΤΑ από την διαχείριση αυτών των καταστημάτων που θέλουν να κλείσουν».

Ο αγορητής της Νίκης, Ανδρέας Βορύλλας, υποστήριξε το αίτημα λέγοντας ότι «η κακοδιαχείριση δεκαετιών έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην επαρχία. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσουμε έτσι και επειδή για μικροκομματικές σκοπιμότητες τα ΕΛΤΑ έφτασαν σε αυτό το σημείο να αφήσουμε τους πολίτες κρεμασμένους…»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρεττός συντάχθηκε με το αίτημα και σημείωσε ότι είναι αντιφατικό το Υπερταμείο «να θέλει να κλείσει καταστήματα σε όλη την επικράτεια γιατί έχουν παθητικό μερικών χιλιάδων ευρώ στην λειτουργία τους και από την άλλη να αγοράζει με πολλά εκατομμύρια φρούδες επιχειρήσεις και επενδύσεις που δεν θα γίνουν ποτέ». Η απόφαση του Υπερταμείου είπε «είναι προσχηματική και αντιβαίνει στις πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε για την ανάσχεση του δημογραφικού».

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε ότι «η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που χρειάζεται να συζητηθεί σε μια κοινή συνεδρίαση γενικότερα είναι όχι μόνο για τα ΕΛΤΑ αλλά για το τι κάνει το Υπερταμείο. Η Πλεύση Ελευθερίας υπήρξε από την αρχή κατά της σύστασης του Υπερταμείου, που είναι ένας καταρχήν μνημονιακός θεσμός που συστηματικά καταστρέφει και εκποιεί την δημόσια περιουσία»

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, απάντησε πως «οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν θέσει το θέμα που υπάρχει με την απόφαση αυτή όχι μόνο στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με χθεσινή τηλεδιάσκεψη.

Δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης σχετικά με το αίτημα που διατυπώθηκε τώρα από την αντιπολίτευση για την έκτακτη αυτή σύγκληση των Επιτροπών, αλλά πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι τεχνοκρατικό - γιατί όντως μόλις το 10% των εσόδων τους προέρχεται από τα φυσικά τους καταστήματα, ενώ το 45% των βαρών των ΕΛΤΑ προέρχονται από αυτή την λειτουργίας τους- αλλά υπάρχουν θέματα εξυπηρετήσεων των πολιτών όχι μόνο των παραμεθορίων περιοχών αλλά και σε μεγάλες περιοχές και αυτό πρέπει να το δούμε».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αθανάσιος Καββαθάς είπε ότι «το θέμα των ΕΛΤΑ απασχολεί όλες τις τοπικές κοινωνίες, έχουν κλείσει 203 καταστήματα και χθες το βράδυ εγώ δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνικές διαμαρτυρίες γιατί κλείνει το ταχυδρομείο στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού μου, στο Νυδρί της Λευκάδας» και έκανε γνωστό πως «χθες, συζήτησα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διερευνούμε για να διεξαχθεί μια συνεδρίαση μαζί με τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή μας καθώς το ζήτημα μας αγγίζει όλους».

Για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίασης ο κ. Καββαθάς επιφυλάχθηκε να ενημερώσει την Επιτροπή ίσως ακόμα και σήμερα, εάν όχι την Δευτέρα για το πότε θα γίνει αυτή».

Η απόφαση του κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ τίθεται στις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών επί του νομοσχεδίου για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Πώς θα γίνεται η διανομή σε περιοχές που κλείνουν καταστήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, «στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον.

Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό».