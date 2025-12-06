Οι κινητοποιήσεις των αγροτών μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα με νέα μπλόκα να παίρνουν θέση σε πολλά σημεία στη χώρα, με σκοπό να μην αποχωρήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα.

Νέο μπλόκο δημιουργήθηκε σήμερα, με τους αγρότες από τον Αλμυρό να καταυθύνονται στην Εθνική Οδό, ενώ ακόμα ένα αναμένεται να δημιουργηθεί σήμερα Σάββατο (6/12)., όπου παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αναμένεται να δημιουργήσουν σήμερα και νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Το πρώτο αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στην Κρήτη

Από Δευτέρα, δυναμικό θα είναι το παρών και από τους αγρότες στην Κρήτη, καθώς στήθηκε το πρώτο αγροκτηνοτροφικό μπλόκο.

Διαβάστε επίσης: Νέο μπλόκο στην Εθνική Οδό: 200 τρακτέρ έκαναν «φρούριο» τον κόμβο Μικροθηβών

Σήμερα (6/12) προχώρησαν σε αποκλεισμό του κόμβου στα Πεζά, σηματοδοτώντας την έναρξη των κινητοποιήσεών τους.

Με σύνθημα «δεν πάει άλλο», σύμφωνα με το neakriit.gr, οι παραγωγοί είχαν στο πλευρό τους και σωματεία που εξέφρασαν τη στήριξή τους στον αγώνα που μόλις ξεκινά.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», δήλωσαν καλώντας παράλληλα σε μαζική συμμετοχή τη Δευτέρα στο κάλεσμα ξεσηκωμού για τον πρωτογενή τομέα. Ανοίγοντας και κλείνοντας εναλλάξ τον δρόμο στον κόμβο, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να σταθεί δίπλα τους, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους δίκαιο και αναγκαίο.

Οι αγροκτηνοτρόφοι προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις διαρκείας, τονίζοντας ότι στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον τα λιμάνια, τα αεροδρόμια. Όπως αναφέρουν, οι τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα το πρωί, στο μεγάλο ραντεβού που έχει δοθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Μπλόκα αγροτών στα Μάλγαρα: Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Στα Μάλγαρα παραμένει ακόμα κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από την Δευτέρα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Κουλούρας, αλλά χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί.

Μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Κοζάνη, νέο μπλόκο δημιουργούν σήμερα στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, όπου έχουν μπει ήδη αγρότες με τα τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόΐο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα.

Αγρότες: Συνάντηση στην Εγνατία

Σημείο συνάντησης έγινε μετά τις 12 το μεσημέρι ο κόμβος της Εγνατίας οδού στη Μπάρα Σιάτιστας.

Διαβάστε επίσης: Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το μπλόκο της Νίκαιας: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών- Βαστάτε γερά»

Αναμένεται να κλείσει η Εγνατία οδός και στα δύο ρεύματα. Από παράδρομους θα επιτρέπεται η κίνηση των ΙΧ και των λεωφορείων.

Επιπλέον, μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 17:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Θεσσαλία: Πιο σκληρή στάση από Δευτέρα

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο, Κυριακή (7/12).