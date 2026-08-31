Πήρε αναβολή ο Μουγκοπέτρος: «Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα», λέει ο δικηγόρος του

Αναβολή πήρε για τη δίκη του ο Άρης Μουγκοπέτρος, αφού συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, με τον συνήγορό του, Λευτέρη Αθανασόπουλο, να κάνει λόγο για ήσσονος σημασίας αδίκημα που δεν θα έπρεπε να αφορά την επικαιρότητα.



​Ο δικηγόρος χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα καθημερινό παράπτωμα: «Πήραμε μια αναβολή. Είναι ένα ήσσονος σημασίας αδίκημα, καθημερινό, και περιμένουμε να δικαστεί όταν έρθει η ώρα, χωρίς να είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά ιδιαιτέρως την επικαιρότητα.

Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Κακώς βεβαίως, θα πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό για να προσλαμβάνει τέτοιες διαστάσεις στην ειδησεογραφία», δήλωσε στο Orange Press Agency.

Μουγκοπέτρος - «Μετανιώνει, παραδέχτηκε το αδίκημα»

​Αναφερόμενος στην ανάρτηση μεταμέλειας του Άρη Μουγκοπέτρου προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Αθανασόπουλος σημείωσε:

«Ορθώς την έκανε, διότι όταν εξήλθε από την Ευελπίδων ήταν λίγο εκνευρισμένος και κακώς αντέδρασε έτσι. Βεβαίως έχει μετανιώσει για ό,τι έγινε. Παραδέχθηκε το αδίκημα καθώς προκύπτει από τις μετρήσεις.

Αν και είχαν παρέλθει πολλές ώρες από την κατανάλωση και θεωρούσε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, η μέτρηση έδειξε την παράβαση».

Μουγκοπέτρος - Στις 3 Σεπτεμβρίου η δίκη

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος, καθώς η σημερινή διαδικασία δεν προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης, αναφέρει το dikastiko.

Η υπεράσπιση του μουσικού, ο οποίος απουσίαζε από το δικαστήριο, υπέβαλε αρχικά αίτημα αναβολής, επικαλούμενη εξέταση αίματος που έγινε την προηγούμενη ημέρα και αφορά τη μέτρηση του αλκοόλ. Τα αποτελέσματα αναμένονται σε περίπου δέκα ημέρες.

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Ο συνήγορός του, Λ. Αθανασόπουλος, εξήγησε ότι ο Μουγκοπέτρος αμφισβητούσε τη μέτρηση της Τροχαίας, καθώς, όπως ανέφερε, η κατανάλωση αλκοόλ είχε προηγηθεί κατά περίπου τρεις ώρες. «Του πρότεινα χθες να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και να κάνει την εξέταση», είπε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, καθώς δεν κατατέθηκε αποδεικτικό για τη διενέργεια της αιματολογικής εξέτασης.

Η υπεράσπιση επανήλθε με νέο αίτημα, αυτή τη φορά επικαλούμενη το γεγονός ότι ο συνήγορος του Άρη Μουγκοπέτρου βρισκόταν σε άδεια και δεν είχε προλάβει να προετοιμάσει την υπόθεση και να μελετήσει τη δικογραφία.

Το δεύτερο αίτημα έγινε δεκτό και έτσι η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.