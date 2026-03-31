Πλακιάς για δίκη Τεμπών: «Όχι στην παρουσία προσώπων που ήθελαν να παρακολουθήσουν για τα φώτα της δημοσιότητας»

Στις συνθήκες που επικράτησαν στο Γαιόπολις για τη δίκη των Τεμπών, αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι προς τιμήν όλων των θυμάτων πρέπει να γίνει μια «αξιοπρεπής δίκη». Παράλληλα, τόνισε ότι για να γίνει αυτό, οι μη εμπλεκόμενοι δεν πρέπει να βρίσκονται εντός αίθουσας προς αποφυγήν συνωστισμού.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς ανήρτησε στο X το πρωί της Τρίτης (31/3): «Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης.

και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων .… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 31, 2026

Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει οι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς, Αλλά στα παιδιά μας», τόνισε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς.

Στη συνέχεια πρότεινε αναφορικά με την αποσυμφόρηση της αίθουσας: «Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και ήθελαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια», κατέληξε ο πατέρας θύματος.