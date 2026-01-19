Πλακιάς για Καρυστιανού: «Εμένα με σταυρώσατε επειδή σας είπα την αλήθεια, ήρθε η ώρα της Μαρίας τώρα;»

Την ανάρτηση του δημοσιογράφου Στέφανου Δαμιανού σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε δημόσια ο Νίκος Πλακιάς, με αιχμηρό ύφος.

Σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος ανέφερε ειρωνικά ότι η Μαρία Καρυστιανού τάσσεται υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, προσθέτοντας πως «προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν τον εξέπληξε η στάση της.

Απαντώντας, ο Νίκος Πλακιάς εξαπέλυσε επίθεση στον δημοσιογράφο, γράφοντας: «Τι έγινε ρε @dstefanos, το γύρισες κι εσύ το μπιφτέκι; Πάει η μάνα των Τεμπών και η κάθαρση; Εμένα με σταυρώσατε επειδή σας είπα την αλήθεια, ήρθε η ώρα της Μαρίας τώρα;». Κλείνοντας, πρόσθεσε με νόημα: «Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου: πότε αυγά, πότε πουλιά».

Τι έγινε ρε @dstefanos το γύρισες και εσύ το μπιφτέκι ;

Πάει η Μάνα των Τεμπων και η κάθαρση ;

Εμενα με σταυρώσατε επειδή σας είπα την αλήθεια ήρθε η ώρα της Μαρίας τώρα ;

Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου .

Πότε αυγά πότε πουλιά. — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 19, 2026

Η τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού για ζητήματα πολιτικής και κοινωνικής φύσεως, όπως η άμβλωση, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Σε δηλώσεις της, η κ. Καρυστιανού είχε αναφέρει ότι «ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει», θέτοντας υπό αμφισβήτηση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όπως σημείωσε, «το ζήτημα έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς αφορά τόσο τα δικαιώματα της γυναίκας όσο και του εμβρύου».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «το πιο ανησυχητικό είναι πως αυτά ακούστηκαν από γιατρό», τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε συζητήσεις που έχουν λυθεί». Όπως πρόσθεσε, «κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος, έχει το δικαίωμα να ορίζει το σώμα του, τελεία και παύλα».

Για το θέμα τοποθετήθηκαν επίσης στελέχη από όλο το πολιτικό φάσμα.