Πλήθος κόσμου στο Πολυτεχνείο: Κλείνουν οι πύλες στις 13:00 - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11) θα κλείσουν οι πύλες του Πολυτεχνείου για να κορυφούν οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση με την πορεία μνήμης προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων άνοιξαν από τις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00). Νωρίς το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

​Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας επισκέπτονται τον ιστορικό χώρο στην οδό Πατησίων για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973.

​Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το απόγευμα με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Πολυτεχνείο: Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Και φέτος αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 5.500 αστυνομικοί από πλήθος Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. όπως Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Μέτρα θα ληφθούν πέριξ του Πολυτεχνείου και όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος θα τοποθετηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα ενώ πέριξ των δρόμων και της πλατείας Εξαρχείων θα αναπτυχθούν επίσης διμοιρίες και δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και φέτος μπορεί κάποιες ομάδες να θελήσουν να καταλήξουν στην ισραηλινή Πρεσβεία, όπως επίσης μέτρα θα ληφθούν και σε άλλες Πρεσβείες και πέριξ Συντάγματος και Βουλής.

Νέοι και μικρά παιδιά στον χώρο του Πολυτεχνείου | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων για τυχόν άτομα που θα θελήσουν να ανέβουν σε ταράτσες, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα βρίσκονται και εισαγγελείς για άμεση λήψη αποφάσεων εφόσον χρειαστεί.

Σε νευραλγικά σημεία θα αναπτυχθούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται ανεπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και βεβαίως της Ασφάλειας για προληπτικές προσαγωγές κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων. Μέτρα με παρουσία της Αστυνομίας θα αρχίσουν να λαμβάνονται από αύριο κιόλας τα οποία θα κορυφωθούν βεβαίως την Δευτέρα.

Μετά τις 2 το μεσημέρι (14:00) θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό: Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

ΟΛΜΕ: «Το μήνυμα του παλλαϊκού ξεσηκωμού δεν έχει χάσει τίποτα από τη λάμψη και την ικμάδα του»

«Οδηγό για νέες νίκες, με πίστη, όραμα και αποφασιστικότητα», χαρακτηρίζει η ΟΛΜΕ τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του Πολυτεχνείου. «Πενήντα δύο χρόνια από το Πολυτεχνείο, το μήνυμα του παλλαϊκού ξεσηκωμού δεν έχει χάσει τίποτα από τη λάμψη και την ικμάδα του: Σε μια από τις πιο μαύρες και δύσκολες περιόδους της νεότερης Ιστορίας μας, ο λαός μας συνέτριψε κάθε τάση συμβιβασμού και μοιρολατρίας που καλλιεργούσε για χρόνια η Χούντα και οι πολιτικοί και κοινωνικοί της σύμμαχοι», αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα της ΟΛΜΕ.

Όπως υπογραμμίζει, οι εκπαιδευτικοί έχουν «χρέος να βάλουν στις καρδιές των μαθητών/τριών όχι μόνο την ιστορική γνώση για τα γεγονότα της περιόδου αλλά και την μελλοντική προοπτική που δίνουν οι αγώνες».

«Εμπνεόμαστε και παίρνουμε δύναμη από αυτούς και μεταφέρουμε το βασικό σύνθημα για «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» στις σημερινές συνθήκες, όπου η μισθολογική εξαθλίωση, η ακρίβεια, η διάλυση της δημόσιας παιδείας και ο διάχυτος αυταρχισμός το κάνουν απόλυτα επίκαιρο.

Οι αγώνες μας μπορούν και πρέπει να ενωθούν με το μεγάλο ποτάμι διεκδίκησης όλων των εργαζομένων και της νεολαίας. Οι απαιτήσεις μας είναι κοινές: ζωή με δικαιώματα, να μπορούμε να ζούμε από το μισθό μας, σύγχρονα ασφαλή κτήρια με υποδομές του 21ου αιώνα, υγεία και παιδεία σύγχρονη, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν», καταλήγει η ανακοίνωση